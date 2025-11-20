Budget 2026 : les députés adoptent la taxe de 2 euros sur les «petits colis»

Dans le cadre de l'examen en première lecture du budget de l'Etat, les députés ont adopté, ce mercredi 19 novembre dans la nuit, une taxe de 2 euros ciblant les «petits colis» d'une valeur inférieure à 150 euros d'origine extra-européenne.

Un texte largement adopté. Les députés ont approuvé la mise en place d’une taxe de 2 euros ciblant les «petits colis» d'une valeur inférieure à 150 euros d'origine extra-européenne.

Dans le détail, 208 députés contre 87 ont approuvé cette mesure proposée par le gouvernement dans le cadre de l'examen en première lecture du budget de l'État. Le RN a voté contre alors que la gauche, la coalition gouvernementale et le groupe ciottiste UDR, allié de Marine Le Pen, ont voté en sa faveur.

La mesure a suscité de vifs débats, le Rassemblement national dénonçant une «taxe sur la consommation populaire et les classes moyennes», quand la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, a défendu une «redevance» destinée à contrôler des produits souvent «dangereux».

Ces discussions interviennent alors que la plate-forme de commerce en ligne chinoise Shein est sous le feu des critiques, accusée de vendre de nombreux produits non conformes et illicites, parmi lesquelles des poupées sexuelles pédopornographiques.

«Ce n'est pas une taxe pour empêcher la concurrence déloyale chinoise, c'est une taxe sur la consommation populaire et les classes moyennes», a dénoncé le député Jean-Philippe Tanguy (RN).

500 millions annuels

La taxe de 2 euros devrait rapporter environ 500 millions d'euros, destinés selon Amélie de Montchalin à financer l'achat de scanners pour contrôler les colis et embaucher des douaniers.

«Faire croire aux Français qu'en taxant les petits colis, vous arriverez à augmenter de manière spectaculaire le nombre de contrôles, c'est se moquer du monde», a estimé Marine Le Pen, soulignant que «l'année dernière, 0,125 % de colis ont été vérifiés».

D’abord réticente au texte, la France insoumise a exigé une protection des consommateurs en taxant directement les plate-formes et non le colis. Le gouvernement a déposé un amendement destiné à répondre à cette préoccupation, permettant que la taxe soit payée via «le tuyau de la TVA».

Amélie de Montchalin s'est félicitée que la France mette en œuvre la taxe «dès le 1er janvier», comme la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, neuf mois plus tôt que les autres pays de l'UE.

«Ceux qui ce soir ne voteront pas cette taxe (...) n'ont pas choisi la France, ils n'ont pas choisi nos commerçants, ils auront choisi la Chine et sa submersion» a-t-elle tonné.

Elle a par ailleurs rappelé que les ministres des Finances de l'Union européenne se sont accordés la semaine dernière pour supprimer l'exonération de droits de douane dont bénéficient ces petits colis.

Juste avant minuit, les députés ont en revanche supprimé un autre article du projet de loi, visant à fiscaliser l'ensemble des produits à fumer, avec ou sans tabac ou nicotine.