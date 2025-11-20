Lutte contre le narcotrafic : des députés demandent l‘organisation d’un débat à l’Assemblée nationale

Le groupe socialiste à l’Assemblée nationale a demandé ce jeudi au gouvernement l’organisation d’un débat «sur la lutte contre le narcotrafic», une semaine après l’assassinat de Mehdi Kessaci, frère du militant antidrogue Mohamed, à Marseille.

Alors que le gouvernement entend accentuer sa lutte contre le trafic de drogue, une partie de l’Assemblée nationale entend bien avoir son mot à dire. Ce jeudi, Boris Vallaud, président des députés socialistes, a demandé au Premier ministre Sébastien Lecornu, par le biais d’une lettre, «d’organiser un débat sur l’actualité de la lutte contre le narcotrafic».

Le député des Landes a ainsi proposé au chef du gouvernement de faire usage de l’article 40-1 de la Constitution. Concrètement, celui-ci permet à l’exécutif de faire une déclaration sur un sujet précis, suivi d’un débat et, dans certains cas, d’un vote, sans engager sa responsabilité.

Cette demande fait suite à l’assassinat, le 13 novembre dernier, de Mehdi Kessaci, le frère de Mohamed, un militant antidrogue de Marseille. «L’effroyable assassinat de Mehdi Kessaci à Marseille est de l’avis de tous un point de bascule. Il est un rappel à l’ordre pour nous toutes et tous face à la menace inédite du narcotrafic», a écrit Boris Vallaud dans son courrier adressé au Premier ministre. Pour l’heure, Sébastien Lecornu n’a pas répondu à cette requête des socialistes.

«Une menace équivalente à celle du terrorisme»

Lors d’un déplacement à Marseille avec le ministre de l’Intérieur Laurent Nunez, le garde des Sceaux Gérald Darmanin a considéré que la «menace» du narcotrafic était «au moins équivalente à celle du terrorisme» en France.

Avec son homologue de Beauvau, le ministre de la Justice était à la préfecture de police en réunion avec tous les hauts magistrats mais aussi les responsables de sécurité des Bouches-du-Rhône, pour évoquer les réseaux du narcotrafic qui sévissent dans la deuxième ville de France, notamment la DZ Mafia. «Ce qui se passe au niveau de la DZ mafia touche au moins une dizaine d'autres départements, notamment du sud de la France», a-t-il indiqué.

Gérald Darmanin a promis de nouveaux renforts à Marseille notamment de magistrats et greffiers, sans toutefois avancer de chiffres. L'assassinat en plein jour de Mehdi Kessaci, il y a une semaine, a tétanisé Marseille. La justice étudie la piste d'«un crime d'intimidation» visant son frère Amine Kessaci, militant écologiste très engagé dans la lutte contre le narcotrafic.

«On a bien conscience qu'il faut faire beaucoup plus», a reconnu de son côté le ministre de l'Intérieur, estimant que l'assassinat de Mehdi Kessaci était «un crime qui vise à faire peur et vise à atteindre quelque part la République et l'État».