«Prime régalienne» : quelle est cette gratification évoquée par Sébastien Lecornu pour aider les maires ?

A l’occasion du congrès des maires, le Premier ministre Sébastien Lecornu a indiqué étudier l’idée d’une prime «régalienne» de 500 euros par an pour tous les édiles afin de «sécuriser» les actes qu’ils prennent.

Mieux accompagner les élus locaux. Alors que la hausse de l’insécurité a été soulignée par de nombreux édiles, le Premier ministre Sébastien Lecornu s’est dit prêt à récompenser les maires. A l’occasion de leur congrès, ce jeudi, le chef du gouvernement a émis l’idée d’une prime «régalienne».

«On ne peut pas demander aux maires, agents de l'État, de prendre sans cesse plus de risques sans voir ce risque reconnu. Et donc j'ai demandé aux ministres de travailler à un principe de prime régalienne qui pourrait représenter 500 euros par an pour chaque maire, quelle que soit la taille de la commune», a déclaré le Premier ministre en clôture du 107e congrès des maires réuni à Paris.

Il s'agit de «sécuriser la capacité du maire à prendre un certain nombre d'actes au nom de l'État», a-t-il fait valoir.

«Élaguer» les normes imposées aux communes

Le chef du gouvernement entend également prendre un «méga décret» d'ici à Noël pour «élaguer» une trentaine de normes «complètement surréalistes». Il prévoit d'en supprimer encore 70 «entre janvier et février».

Il a cité plusieurs mesures qu'il veut supprimer, dont sa «préférée» : l'obligation annuelle de vidange des piscines municipales. «Je souhaite que le début du prochain mandat municipal puisse se faire dans la plus grande des simplicités», a-t-il appuyé.

Le Premier ministre est venu à ce congrès avec une volonté «d'apaisement». Le locataire de Matignon et ancien maire de Vernon, dans l'Eure, doit présenter en décembre un projet de loi qui vise à simplifier et «renforcer le pouvoir local» en clarifiant les compétences entre l'État et les différentes collectivités.