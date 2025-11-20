Rennes : le directeur d’une école menacé de mort après que des parents ont refusé un professeur homme pour leur fille

À Rennes, un directeur d’école maternelle a été mis en arrêt maladie après avoir été pris à partie par des parents refusant qu’un enseignant homme s’occupe de leur fille, entraînant une mobilisation du personnel et du syndicat Force Ouvrière.

Du sexisme au sein de l'éducation. Le directeur d’une école maternelle de Rennes a été placé en arrêt maladie après avoir été pris à partie par des parents refusant qu’un enseignant homme s’occupe de leur fille. Les faits se sont déroulés le 10 octobre à l’école des Clôteaux, dans les quartiers sud de la ville.

Selon Le Figaro, l’équipe éducative affirme que le couple s’est présenté dans l’établissement et a tenu des propos particulièrement graves, mêlant insultes sexistes et accusations diffamatoires. Les parents auraient également proféré des menaces de mort dissimulées, affirmant ne «pas craindre de faire trente ans de prison».

Une mobilisation prévue ce vendredi

Une mobilisation est annoncée ce vendredi devant l’école, à l’initiative des enseignants et du syndicat FO (Force Ouvrière). D’autres établissements pourraient se joindre au mouvement. «Nous avons d’autres signaux similaires ailleurs. Ce phénomène ne doit pas être banalisé», a déclaré Fabrice Lerestif, secrétaire général FO d’Ille-et-Vilaine.

Rennes : des parents musulmans qui refusent qu’un homme soit l’instituteur de leur fille menacent de mort le personnel de l’école maternelle 🕋🗡️



Lire notre article 👉 https://t.co/bNAjQoKOIVpic.twitter.com/wMLqQaU1eQ — Stourm! (@Stourm39280) November 20, 2025

Le syndicat insiste : il ne s’agit pas d’accusations de violence ni de suspicion pédophile. Le différend porterait sur un refus de principe : la famille aurait exigé que leur enfant soit encadrée uniquement par des femmes en maternelle.

Le directeur a porté plainte et a signalé les faits à l’administration. Il bénéficie désormais d’une mesure de protection fonctionnelle. La Ville de Rennes assure apporter son soutien à l’enseignant et à l’équipe scolaire. La famille a été reçue par la direction académique, accompagnée d’une conseillère «Valeurs de la République», pour un rappel du cadre légal.

De son côté, le parquet de Rennes, contacté par CNEWS, nous a confirmé que «les services de police ont en effet reçu le 14 octobre la plainte du directeur de l’établissement, pour des faits de menace de mort datant du 10 octobre». «La procédure est en cours», a conclu le ministère public.