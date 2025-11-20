Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Rennes : le directeur d’une école menacé de mort après que des parents ont refusé un professeur homme pour leur fille

Le syndicat insiste : il ne s’agit pas d’accusations de violence ni de suspicion pédophile. [© Google Street view ]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

À Rennes, un directeur d’école maternelle a été mis en arrêt maladie après avoir été pris à partie par des parents refusant qu’un enseignant homme s’occupe de leur fille, entraînant une mobilisation du personnel et du syndicat Force Ouvrière.

Du sexisme au sein de l'éducation. Le directeur d’une école maternelle de Rennes a été placé en arrêt maladie après avoir été pris à partie par des parents refusant qu’un enseignant homme s’occupe de leur fille. Les faits se sont déroulés le 10 octobre à l’école des Clôteaux, dans les quartiers sud de la ville. 

Selon Le Figaro, l’équipe éducative affirme que le couple s’est présenté dans l’établissement et a tenu des propos particulièrement graves, mêlant insultes sexistes et accusations diffamatoires. Les parents auraient également proféré des menaces de mort dissimulées, affirmant ne «pas craindre de faire trente ans de prison».

Une mobilisation prévue ce vendredi 

Une mobilisation est annoncée ce vendredi devant l’école, à l’initiative des enseignants et du syndicat FO (Force Ouvrière). D’autres établissements pourraient se joindre au mouvement. «Nous avons d’autres signaux similaires ailleurs. Ce phénomène ne doit pas être banalisé», a déclaré Fabrice Lerestif, secrétaire général FO d’Ille-et-Vilaine.

Le syndicat insiste : il ne s’agit pas d’accusations de violence ni de suspicion pédophile. Le différend porterait sur un refus de principe : la famille aurait exigé que leur enfant soit encadrée uniquement par des femmes en maternelle. 

Sur le même sujet Rennes : un détenu s'évade pendant une sortie au planétarium Lire

Le directeur a porté plainte et a signalé les faits à l’administration. Il bénéficie désormais d’une mesure de protection fonctionnelle. La Ville de Rennes assure apporter son soutien à l’enseignant et à l’équipe scolaire. La famille a été reçue par la direction académique, accompagnée d’une conseillère «Valeurs de la République», pour un rappel du cadre légal.

De son côté, le parquet de Rennes, contacté par CNEWS, nous a confirmé que «les services de police ont en effet reçu le 14 octobre la plainte du directeur de l’établissement, pour des faits de menace de mort datant du 10 octobre». «La procédure est en cours», a conclu le ministère public. 

enfantmaternelleRennes

À suivre aussi

Congé de naissance : voici tout ce qui va changer pour les jeunes parents à partir du 1er juillet
Épiler la moustache de son jeune enfant est-il conseillé ?
Collision mortelle entre un minibus scolaire et un train en Belgique : une mère a «dû supplier pour avoir des nouvelles de son fils»

Ailleurs sur le web

Dernières actualités