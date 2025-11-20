Taxe d’habitation 2025 : voici le calendrier de paiement

Supprimée pour tous les contribuables sur leur résidence principale depuis le 1er janvier 2023, la taxe d’habitation est toujours en vigueur pour les résidences secondaires. Voici les dates à retenir pour la payer à temps.

L'année 2025 est la troisième où la taxe d’habitation ne concerne plus les logements principaux, seulement les résidences secondaires. En 2021, le ministère de la transition écologique en comptait 3,2 millions en France, soit 9,9% du parc de logements.

La loi stipule qu'elle ne concerne pas seulement les propriétaires de résidence secondaire mais également les usufruitiers d’un logement meublé secondaire. Les locataires concernés ne sont donc pas épargnés.

Le calendrier 2025 de la taxe d’habitation a été publié par le gouvernement. Dans un premier temps, les avis d’imposition seront envoyés aux redevables.

Pour les avis en ligne, les avis sont disponibles depuis le 3 novembre pour les contribuables non mensualisés. Pour ceux qui sont mensualisés, ils sont disponibles depuis ce lundi 17 novembre. Il faut pour cela se rendre sur le site impots.gouv.fr.

Concernant les avis papier, les envois par La Poste s’étalent dans le temps. Pour les contribuables non mensualisés, ils sont envoyés entre le 6 et le 19 novembre. Les mensualisés devront encore attendre car l’envoi de leur avis se fera entre le 21 et le 28 novembre.

Une fois l’avis reçu, le paiement devra être effectué avant le 15 décembre 2025. Les personnes imposables qui ont choisi de se faire prélever à échéance verront leur compte bancaire ponctionné le 29 décembre.