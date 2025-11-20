«Tous responsables» : guerre, pandémie, catastrophe naturelle... Tout savoir sur le «guide de survie» mis à disposition des Français dès ce jeudi

Prévu au printemps dernier, le «guide de survie» à destination des Français et élaboré par le gouvernement est disponible depuis ce jeudi 20 novembre. Ce dernier, intitulé «Tous responsables», n’aura finalement pas de version papier.

Prévenir pour mieux agir. Le gouvernement dévoile ce jeudi 20 novembre son guide «Tous responsables» destiné à aider les Français en cas de conflits armés, de catastrophes naturelles ou encore d’attaques terroristes.

Contrairement à ce qui avait été annoncé, ce «guide de survie» ne sera pas distribué en version papier aux Français mais sera disponible sur les sites de plusieurs ministères (Armées, Intérieur, Santé, Affaires étrangères…).

Long d’une trentaine de pages, le guide met en avant de nombreux conseils pour se préparer en amont d’une crise, mais également comment se protéger ou encore s’engager.

Le fascicule gouvernemental développe en premier lieu les différentes crises qui peuvent survenir et leur impact sur la vie de tous les jours, que cela soit sur l’électricité, l’accès à la nourriture, la circulation, l’accès aux secours et aux autres services publics.

Un kit de survie de 72 heures

Il est aussi rappelé qu’en cas d’alerte, les sirènes, qui sont testées à midi chaque premier mercredi du mois, sonneront à trois reprises pendant 1m41 avec une pause silencieuse de 5 secondes entre chaque sonnerie.

Le service Fr-Alert peut également permettre de recevoir automatiquement un message si un danger se situe à proximité.

Parmi les conseils les plus importants, la préparation d’un kit de survie qui doit être facilement accessible et qui doit permettre de tenir 72 heures, car comme le rappelle le guide «les trois premiers jours d’une crise sont les plus difficiles».

© République Française

Dans ce kit, il est important de placer 6 litres d’eau par personne, de la nourriture non périssable et ne nécessitant pas de cuisson mais aussi des outils de base comme un couteau multifonctions.

Il est aussi conseillé de constituer une trousse de premiers secours pour ce sac et d’avoir une lampe de poche, de l’argent liquide, une pochette étanche avec les documents essentiels.

Des vêtements chauds et une couverture de survie sont par ailleurs nécessaires, ainsi qu’une radio à piles (avec des recharges) pour pouvoir suivre les consignes de sécurité des autorités tout au long de la crise.

Se former et s’engager

Au-delà de ces conseils pratiques, le guide de survie du gouvernement enjoint les Français à se former aux premiers secours et à connaître l’ensemble des numéros d’urgence.

Pour chaque crise, le gouvernement détaille une marche à suivre pour se mettre en sécurité. En cas d’inondation par exemple, il est demandé aux personnes concernées de ne pas prendre leur voiture, de rester à l’abri dans les étages et de couper si possible le gaz et l’électricité.

«Il y a beaucoup de crises dans le monde. Les militaires français sont bien préparés (…) mais tous les Français peuvent aussi aider à défendre la France», met en avant le guide, notamment via la réserve ou le bénévolat.