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«On voit émerger une culture du compromis» : Yaël Braun-Pivet veut modifier les règles d’examen du budget

Yaël Braun-Pivet a indiqué vouloir s'entretenir à ce sujet avec Emmanuel Macron et Gérard Larcher. [REUTERS/Benoit Tessier]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Face aux difficultés grandissantes auxquelles font face les députés lors de l’examen du budget, Yaël Braun-Pivet veut faire évoluer les règles.

Une période tendue. L’examen du budget est toujours un combat acharné au sein de l’Hémicycle mais face à la mutation de l’Assemblée nationale, sa présidente Yaël Braun-Pivet veut voir évoluer les règles d’examen de la loi de Finances.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu s'est engagé cette année à ne pas recourir à l'article 49.3 de la Constitution, jouant la carte du parlementarisme. Mais le budget de la Sécurité sociale a été transmis la semaine dernière au Sénat sans vote sur l'ensemble du texte, et le même destin attend celui de l'Etat, faute de temps.

«On voit émerger une culture du compromis» mais «nos règles de fonctionnement empêchent aujourd'hui cette culture de s'épanouir pleinement», a déploré Yaël Braun-Pivet dans une interview au Monde.

La présidente de l'Assemblée nationale a par ailleurs pointé du doigt une «incompatibilité entre les délais constitutionnels» qui contraignent le Parlement à un examen en un certain nombre de jours, et «le nombre croissant d'amendements qui ne nous permet pas d'aboutir à un vote».

Elle propose ainsi que les textes budgétaires puissent être soumis à une procédure de «temps législatif programmé», permettant de fixer un nombre d'heures maximal de débats, réparti entre les groupes en fonction de leur poids.

Un découpage thématique

«Les députés pourraient déposer autant d'amendements qu'ils le souhaitent, mais ils ne pourraient en débattre que dans le temps imparti», a expliqué celle qui avait déjà mis cette solution sur la table début novembre, sans rencontrer un très grand enthousiasme.

Yaël Braun-Pivet a par ailleurs proposé de revoir l'ordre des discussions. Actuellement, l’examen du budget débute toujours par la partie consacrée aux recettes, avant de passer aux dépenses.

La présidente de l’Assemblée nationale penche en faveur d’une coupe en séquences «par thématique».

«On déciderait par exemple de consacrer un certain nombre d'heures au logement, en examinant à la fois les dépenses en faveur de cette politique publique et les recettes afférentes», a-t-elle illustré. 
Autre piste avancée : «renforcer le rôle des commissions». «Aujourd'hui le texte débattu dans l'Hémicycle n'est pas celui qui a été travaillé et amendé en commission, mais la copie initiale du gouvernement. C'est une hérésie», a-t-elle estimé.

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«Certaines évolutions relèvent du règlement de l'Assemblée nationale et réclament un accord global des différents groupes politiques que je suis en train de rechercher», a souligné Yaël Braun-Pivet.

D'autres «relèvent du niveau constitutionnel». Yaël Braun-Pivet a indiqué vouloir s'entretenir à ce sujet avec le président du Sénat, Gérard Larcher, et le président de la République Emmanuel Macron.

PolitiqueBudgetAssemblée nationaleYaël Braun-Pivet

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