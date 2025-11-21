Avalanches : voici les 3 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Météo-France a placé trois départements en vigilance jaune «avalanches» ce vendredi 21 novembre. Les trois départements montagneux sont situés dans le sud-Est de la France.

Soyez prudent. Alors que de nombreuses stations de ski s'apprêtent à donner le coup d'envoi de la saison hivernale, c'est également l'occasion de rappeler qu'il faut redoubler de vigilance sur les pistes. D'autant plus que Météo France a placé trois départements en vigilance jaune pour des risques d'avalanches. Sont concernés : la Savoie, la Haute-Savoie et l'Isère.

Quatre zones distinctes sont sujettes à des avalanches ce vendredi : côté Mont-Blanc, Beaufortain, la Vanoise et la Haute-Tarentaise.

«Les avalanches peuvent entraver les voies de circulation et endommager les infrastructures électriques ou de téléphone, paralysant ou impactant les déplacements et les moyens de communication. L’intervention des secours peut être ralentie», rappelle l'Institut météorologique.