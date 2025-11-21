«Le journal d'un prisonnier» : Nicolas Sarkozy annonce la sortie d'un nouveau livre le 10 décembre

Après son séjour à la prison de la Santé, Nicolas Sarkozy a annoncé ce vendredi qu'il allait sortir un livre intitulé «Le journal d'un prisonnier», aux éditions Fayard. Il paraîtra le 10 décembre prochain.

Une expérience qui a inspiré la plume de l'ancien président de la République. Sorti de prison il y a quelques jours, Nicolas Sarkozy a annoncé ce vendredi, la sortie d'un livre intitulé «Le journal d'un prisonnier», le 10 décembre prochain.

«En prison, il n'y a rien à voir, et rien à faire. J'oublie le silence qui n'existe pas à la Santé où il y a beaucoup à entendre. Le bruit y est hélas constant. À l'image du désert, la vie intérieure se fortifie en prison», écrit l'ancien président, incarcéré trois semaines après sa condamnation dans le procès libyen.

« En prison, il n’y a rien à voir, et rien à faire. J’oublie le silence qui n’existe pas à la Santé où il y a beaucoup à entendre. Le bruit y est hélas constant. Mais à l’image du désert la vie intérieure se fortifie en prison. » Nicolas Sarkozy, Le journal d’un prisonnier.… pic.twitter.com/7RJ8fF8qFZ — Nicolas Sarkozy (@NicolasSarkozy) November 21, 2025

Un nouveau procès du 16 mars au 3 juin

Le 25 septembre dernier, Nicolas Sarkozy, aujourd'hui âgé de 70 ans, a été condamné en première instance à cinq ans de prison avec mandat de dépôt assorti d'une exécution provisoire pour association de malfaiteurs, et à une amende de 100.000 euros.

Il a aussitôt fait appel et sera jugé à nouveau du 16 mars au 3 juin par la cour d'appel de Paris.

Le tribunal correctionnel de Paris l'a reconnu coupable d'avoir sciemment laissé ses collaborateurs démarcher la Libye du dictateur Mouammar Kadhafi, pour solliciter un financement occulte de sa campagne présidentielle victorieuse de 2007.

Celui qui clame son innocence depuis le début de l'affaire a été incarcéré pendant trois semaines à la prison de la Santé, une détention inédite pour un ex-président dans l'histoire de la République française et qui a suscité de vifs débats.

Écroué le 21 octobre, Nicolas Sarkozy a été libéré de prison le 10 novembre par la cour d'appel de Paris, qui a estimé qu'il ne présentait pas de risque de fuite et l'a placé sous contrôle judiciaire. Pour les juges, le mandat de dépôt avec exécution provisoire était justifié par la «gravité exceptionnelle» des faits.