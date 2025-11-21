Municipales 2026 : soutenu par les Républicain à Béziers, Robert Ménard se dit «ravi» et plaide pour une «union des droites»

Le maire de Béziers Robert Ménard a déclaré être «ravi» du soutien du parti des Républicains aux prochaines élections municipales et milite pour une «union des droites» sans savoir à ce stade «ce que veut faire le RN».

Il est en faveur de l'«union des droites». Candidat à sa propre succession à Béziers en 2026, le maire de Béziers Robert Ménard a fait part de sa joie quant au soutien affirmé par les Républicains à son encontre.

«Je suis ravi de ce soutien, mais il n'y aura pas les logos des partis (sur les documents de campagne), de la même façon que nous n’en avions pas mis en 2020», a-t-il fait savoir.

L'édile souhaite «l'union des droites» aux municipales et l'assure : «À la différence des autres, moi, je la fais à Béziers (...) Je travaille avec des élus du Rassemblement national dans ma majorité, tout comme des élus LR».

«Le RN fera ce qu'il voudra»

Lors d'une commission investiture qui s'est déroulée ce mardi, Les Républicains ont apporté leur soutien à une trentaine de candidatures de la même «famille politique» aux municipales 2026. Parmi ces candidatures figurait celle de Louis Sarkozy, fils de l'ancien président, à Menton.

En revanche, celui qui a été anciennement proche des figures de Marine Le Pen ou encore d'Eric Zemmour a indiqué ne pas savoir «ce que veut faire le RN». «Il fera ce qu'il voudra. J'ai des désaccords avec différents partis au niveau national, je suis plus proche de certains que d’autres», a-t-il ajouté.

Bruno Retailleau, le chef de file des Républicains et ex-ministre de l'Intérieur avait estimé, mercredi sur Europe 1 et CNews, qu'il était «un maire extraordinaire». «Nous l'avons investi comme maire de Béziers» (...) «très certainement avec un candidat RN face à lui», a-t-il précisé.