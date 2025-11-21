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Orages : voici le seul département placé en vigilance jaune ce samedi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé un seul département en vigilance jaune pour un risque d'orages ce samedi 22 novembre.  

Un ciel menaçant sur une partie de l'île de Beauté. Dans son bulletin quotidien, Météo-France a décidé de placer un seul département pour un risque d’orages en vigilance jaune pour la journée de samedi. 

Il s'agit de la Haute-Corse. «Des phénomènes habituels dans la région mais occasionnellement et localement dangereux sont prévus», indique l'Institut météorologique.

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Selon les indications des prévisionnistes, la vigilance jaune pour les orages devrait être maintenue entre minuit et midi ce samedi.  

oragesvigilance météo

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