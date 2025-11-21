Orages : voici le seul département placé en vigilance jaune ce samedi

Météo-France a placé un seul département en vigilance jaune pour un risque d'orages ce samedi 22 novembre.

Un ciel menaçant sur une partie de l'île de Beauté. Dans son bulletin quotidien, Météo-France a décidé de placer un seul département pour un risque d’orages en vigilance jaune pour la journée de samedi.

Il s'agit de la Haute-Corse. «Des phénomènes habituels dans la région mais occasionnellement et localement dangereux sont prévus», indique l'Institut météorologique.

Selon les indications des prévisionnistes, la vigilance jaune pour les orages devrait être maintenue entre minuit et midi ce samedi.