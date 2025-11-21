Orages : voici le seul département placé en vigilance jaune ce vendredi

Météo France a placé un seul département en vigilance jaune pour un risque d'orages ce vendredi 21 novembre.

Un ciel menaçant. Dans son bulletin de 6h ce vendredi, Météo-France a placé en vigilance jaune un seul département pour un risque d’orages. Il s'agit de la Haute-Corse. «Des phénomènes habituels dans la région mais occasionnellement et localement dangereux sont prévus», indique l'Institut météorologique.

A noter également que 73 départements ont été placés en vigilance jaune pour des risques de neiges et de verglas. «Des averses de neige à basse altitude ou en plaine sont encore attendues sur le centre-est, en particulier sur le Jura, l'Ain, l’Isère, les Savoie et l'Isère. Près de la Manche, les averses gardent leur caractère hivernal, notamment sur les collines normandes, associées à une bise persistante (rafales à 50/60 km/h)», note Météo France.

Et d'ajouter : «Sur les Pyrénées, les chutes de neige se poursuivent, dès les premières hauteurs, les cumuls devenant conséquents, en particulier sur l’Ariège. Ailleurs, le temps est calme avec de la grisaille, associée à des brouillards parfois givrants le matin. Le soleil n'a pas complètement disparu, il fait de belles apparitions entre la Bretagne et la Gironde».