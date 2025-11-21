«Plan zéro portable» : comment Gérald Darmanin compte enrayer l'utilisation des téléphones en prison

Depuis plusieurs mois, le ministre de la Justice Gérald Darmanin a annoncé vouloir enrayer l'utilisation des téléphones mobiles en prison. Il considère que leur usage par des détenus est «totalement inacceptable pour les victimes et pour l'ensemble de la société».

Gérald Darmanin veut voir disparaître les téléphones portables des prison. Le garde des Sceaux, qui souhaite réformer l'ensemble du fonctionnement carcéral français et optimiser certaines mesures sécuritaires, a détaillé en quoi consistait son «plan zéro portable», lors de son passage au centre pénitentiaire de Paris-La-Santé.

En poste depuis le 23 décembre 2024 au ministère de la Justice, Gérald Darmanin n'a pas tardé à faire des téléphones portables en prison l'une de ses priorités. A Paris pour présenter son «plan zéro portable», il s'est d'abord félicité que «80.000 appareils ont été saisis l'an dernier» avant de détailler la marche à suivre pour réduire davantage leur utilisation en cellule.

Travaux d'envergure, dispositifs anti-drones, brouillage...

Pour accélérer ce processus et rendre de plus en plus difficile l'utilisation des mobiles, Gérald Darmanin et Sébastien Cauwel ont ainsi proposé plusieurs points clés. Tout d'abord, une dizaine d'établissements vont subir des travaux, représentant un coût de 29 millions d'euros qui permettront de renforcer leur sécurité, «d'ici 6 à 7 mois». Les prisons de La Santé, de Dijon, d'Arras, de Toulouse-Seysses, de Toulon et de Rennes-Vezin le Coquet sont concernées. Cela permettra une meilleure gestion de 5.500 détenus.

Dans ces centres pénitentiaires comme dans ceux d'une vaste majorité du territoire, les survols de drones seront également scrutés avec plus d'attention que jamais. Ils constituent en effet une méthode classique de livraison du matériel que se procurent les prisonniers. Quelque 5.000 survols ont ainsi été enregistrés sur l'année 2025. Pour les faire cesser, 58 prisons disposent désormais de dispositifs anti-drone. Mais Gérald Darmanin veut étendre cette technologie à 19 centres carcéraux de plus, d'ici à la fin du premier trimestre de 2026. Pour cesser la transmission d'objets, le ministre de la Justice souhaite également que les fenêtres de chaque condamné soit bornée de caillebotis renforcés.

Pour contrer l'utilisation des mobiles, même s'ils parviennent aux détenus, il existe également la possibilité de brouiller les connexions en prison. Le garde des Sceaux a ainsi pris des mesures permettant de renforcer cette option, que préconisent déjà 22 prisons de l'Hexagone. De nouveaux brouilleurs devraient également rapidement être installés.

Gérald Darmanin veut mener un changement profond de l'univers carcéral

En outre, des portiques à ondes millimétriques (POM) dont l'utilisation permet de détecter le passage d'objets illicites sont déjà utilisés par 5 prisons et seront également installés dans de nouvelles, grâce à un investissement de 1,7 million d'euros.

Mais Gérald Darmanin insiste sur sa volonté de mener un changement plus profond de l'univers carcéral français : «Nous voulons modifier la sociologie et le choix des personnes placées en maisons d'arrêt, en y sélectionnant les personnes les moins dangereuses. Nous devons changer la manière dont la direction y travaille, avec plus de fermeté, notamment sur l'électronique».

Il y a plusieurs semaines, le ministre de la Justice se disait «sidéré» d'apprendre que l'un des détenus les plus surveillés du pays, Salah Abdeslam, avait utilisé un ordinateur portable et plusieurs clés USB depuis sa cellule.

Une nouvelle fois, il a insisté sur la nécessité de «lutter contre le désordre mais aussi des pratiques naïves et anciennes». En plus d'un certain laxisme sur le volet numérique, il déplore une même tolérance sur d'autres sujets, comme celui de la «drogue». «Les agents pénitentiaires témoignaient qu'au moins deux tiers des détenus en maison consomment du cannabis. Les Français ne comprennent pas comment on peut téléphoner en prison et consommer de la drogue. C'est totalement inacceptable pour les victimes et pour l'ensemble de la société».

Des mesures justifiées par la situation marseillaise

Pour changer les choses, il propose «un travail de fermeté» et d'«accompagnement des agents pénitentiaires» en mettant en place «un nouveau régime». Inspiré de la loi anti-mafia italienne, cette idée consiste à classer les prisonniers selon le danger qu'ils représentent. «L'idée générale est qu'il fallait distinguer les personnes qui étaient dans les prisons françaises non pas selon leur statut juridique (détention provisoire, mise en examen, condamnés définitivement) mais selon la dangerosité des détenus. Il faut donc les classer selon ce facteur et en les plaçant dans des établissements différents en conséquence, comme le font nos amis anglais et allemands, par exemple», a ainsi expliqué l'ancien ministre de l'Intérieur.

Il reprend, en revenant sur les effets d'une telle mesure en matière de sécurité : «Cela permet de pouvoir concentrer nos moyens de sécurité et de concentrer des moyens de lutte contre la récidive, contre les addictions, avec cinq catégories de détenus et donc cinq catégories d'établissements correspondants. Tous les établissements n'ont pas besoin de mirador, mais certains ont besoin d'un dispositif de sécurité renforcé, comme on l'a vu à l'occasion de l'affaire Amra».

«Nous avons commencé par les personnes les plus dangereuses et l'actualité à Marseille démontre que nous avons eu raison de mettre en place des établissements de haute sécurité en seulement quelques semaines», conclut le garde des Sceaux. Le 13 novembre dernier, le frère d'Amine Kessaci, militant anti-narcotrafic, a été assassiné en pleine rue à Marseille. Pour mémoire, Brahim Chabane, autre frère du Marseillais engagé contre le crime organisé, avait été abattu en 2020 dans la cité phocéenne.