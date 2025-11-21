Rennes : un rassemblement prévu devant l'école maternelle des Clôteaux après les propos menaçants de parents envers un enseignant

Un rassemblement devant l'école maternelle des Clôteaux est en cours ce vendredi matin depuis 9h, en solidarité avec un enseignant, victime de propos menaçants de la part d'une famille. Quatre écoles de la ville ont également annoncé faire grève.

Une mobilisation pour soutenir leur collègue. Un enseignant d'une école maternelle publique de Rennes a été victime de propos menaçants de la part d'une famille, arguant qu'un homme n'a pas à être en contact avec de jeunes enfants.

Ce dernier, également directeur de l'école maternelle des Clôteaux, dans le sud de Rennes, a porté plainte le 14 octobre «pour des faits de menaces de mort datant du 10 octobre», a indiqué jeudi le procureur de la République Frédéric Teillet.

Une grève pour alerter la hiérarchie

«La procédure est en cours», a-t-il ajouté. L'instituteur «a subi de graves menaces de la part d'une famille de l'école. Ces menaces étaient accompagnées de propos relevants de l'outrage sexiste, de la diffamation et du mépris», écrivent des membres de l'équipe éducative dans un tract que l'AFP a pu consulter.

Par solidarité, les enseignants de l'école seront en grève ce vendredi afin d'alerter leur «hiérarchie» et marquer leur soutien au directeur «qui traverse des moments difficiles». De même, quatre écoles de la ville ont indiqué suivre le mouvement et fermer leurs portes, selon une source à CNEWS. Des parents d'élèves ont également prévu de se retrouver devant les grilles de l'établissement à 9h.

Le père de famille aurait notamment lancé au directeur, qui avait rejeté sa demande, être prêt à faire de la prison s'il devait s'en prendre à lui pour obtenir gain de cause. Choqué, l'enseignant est en arrêt de travail depuis lors.

«La famille a été immédiatement convoquée»

«La situation est connue et fait l'objet d'un suivi attentif et continu par les services académiques depuis son signalement en octobre», a souligné le rectorat de Rennes. «La famille a été immédiatement convoquée afin de procéder à un rappel du cadre légal» et «a reconnu avoir eu des propos menaçants», ajoute le rectorat.

«Un dépôt de plainte a été réalisé» ainsi qu'un signalement à la justice en vertu de l'article 40 du code de procédure pénale, précise-t-il. De son côté, l'équipe éducative de l'école maternelle estime dans son tract que «le lien de confiance avec cette famille est rompu» et demande que l'enfant soit scolarisée dans un autre établissement.

Sur la grille de l'école, est accrochée une banderole «Soutien à notre collègue». À côté a été ajouté un panneau de bois sur lequel est écrit «Parents unis : respect et soutien total à nos enseignants». Ce mouvement de grève a été décidé «main dans la main entre les enseignants et les parents pour soutenir l'enseignant», a précisé à l'AFP un parent délégué de l'école.

Invitée de «Bonjour ! La Matinale» sur TF1 ce vendredi, Maud Bregeon a dénoncé les menaces à l'égard de cet enseignant. «C'est inadmissible et incompréhensible», a estimé la porte-parole du gouvernement, apportant le «soutien» du gouvernement à «tous les enseignants».

«Lorsqu'on est élève ou parent, on ne choisit pas son professeur, on ne choisit pas le sexe des enseignants, on ne choisit pas ses camarades d'école», a-t-elle souligné et d'ajouter que «L'école de la République, c'est l'école pour tous, et ça ne peut pas être autrement». Pour l'heure, le motif religieux a été écarté.