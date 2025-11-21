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Travailler plus de six jours d'affilée est-il légal ? Voici la réponse de la Cour de cassation

Il est même possible, selon la Cour de cassation, de travailler 12 jours de suite, sous conditions. [© Prostock-studio / Adobe Stock / Illustration]
Par CNEWS
Publié le

La Cour de cassation a précisé que le repos hebdomadaire se calculait par semaine civile, ouvrant la voie à des séquences de travail pouvant atteindre douze jours consécutifs tout en restant conformes au Code du travail.

Une information qui ne devrait pas ravir certains salariés. La Cour de cassation a clarifié un point du code du travail en assouplissant la possibilité de travailler plus de six jours consécutifs.

Le code du travail impose un repos d'au moins un jour par semaine. Mais ce terme de «semaine» signifie-t-il sept jours de suite ou se réfère-t-il à une semaine civile, du lundi au dimanche ? 

La Cour de cassation a tranché, après que le sujet a causé de nombreux litiges entre salariés et employeurs. 

douze jours consécutifs de travail, c'est possible 

L'instance s'est prononcée sur le cas d'un salarié qui avait travaillé onze jours consécutifs, puis douze jours consécutifs quelques mois plus tard, à l'occasion de salons professionnels organisés le week-end. Il avait fait valoir son droit au repos hebdomadaire aux prud'hommes. 

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Mais la Cour de cassation a décidé que ce repos s'entend par semaine civile. En clair, un salarié peut travailler jusqu'à douze jours d'affilée, par exemple du mardi au samedi de la semaine suivante, puisqu'il a bien eu un jour de repos dans chaque semaine civile (le lundi de la première semaine et le dimanche de la seconde).

Cour de cassationsalariérepos

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