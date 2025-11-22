Assassinat de Mehdi Kessaci : qui est «Mamine Escobar», chef de la DZ Mafia, qui aurait commandité le crime depuis sa prison ?

Transféré le 18 novembre dernier vers la prison de haute sécurité de Condé-sur-Sarthe (Orne), Amine Oualane, connu sous le surnom de «Mamine Escobar», est l’un des chefs de la DZ Mafia. Il est soupçonné d’avoir orchestré, depuis sa cellule, l’assassinat de Mehdi Kessaci à Marseille.

Un profil pourtant très surveillé. Amine Oualane, surnommé «Mamine Escobar», l’un des chefs de l’organisation criminelle de la DZ Mafia, est soupçonné d’avoir commandité l’assassinat de Medhi Kessaci, frère d’Amine Kessaci militant anti-narcotrafic, survenu le 13 novembre dernier.

A 31 ans, Amine Oualane est l’un des trois principaux leaders de ce cartel à la française aux côtés de «Jalisco» et «Nemesio», dont les surnoms sont également des références à des barons de la drogue mexicains. Il est donc considéré comme l’un des plus gros narcotrafiquants français.

Né à Marseille et originaire de la cité des Micocouliers, «Mamine Escobar» a fait de nombreux passages en prison avant d’être incarcéré en avril 2021 pour un triple meurtre survenu en décembre 2020. Il est également soupçonné d’avoir commandité un double assassinat en 2023 depuis sa cellule dans le cadre d’une guerre de territoire avec la mafia Yoda.

Auprès du Figaro, un expert du grand banditisme a dépeint un portrait très inquiétant d’Amine Oualane. «Mamine, il a la réputation d’avoir découpé un mec avant de le mettre dans le coffre d’une voiture et de l’incendier. Il est sanguinaire, fou et sans pitié», a-t-il expliqué à nos confrères.

Par ailleurs, il aurait été en contact avec Mohamed Amra, dit «la Mouche», durant sa cavale en 2024. Déjà placé sous statut de détenu particulièrement surveillé (DPS), «Mamine Escobar» a été transféré le 18 novembre dans la prison de haute sécurité de Condé-sur-Sarthe.