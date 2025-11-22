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Avalanches : voici les 6 départements placés en vigilance jaune ce samedi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé six départements montagneux en vigilance jaune avalanches pour la journée de ce samedi 22 novembre.

Le retour de la neige en altitude. Six départements sont visés par une vigilance jaune avalanches émise par Météo-France pour la journée de ce samedi 22 novembre.

©Météo-France

Sont concernés : l’Ariège, la Haute-Garonne, l’Isère, les Pyrénées-Orientales, la Savoie et la Haute-Savoie. En parallèle, la principauté d’Andorre a également été soumise à cette vigilance jaune avalanches. 

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«Une masse d'air très froid concerne le pays depuis plusieurs jours (...) Au contact de l'air plus froid, les précipitations se feront sous forme de neige ou localement de pluies verglaçantes», a précisé Météo-France sur la situation actuelle du pays. 

Météo-Francevigilance météoavalanche

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