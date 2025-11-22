«Avec moi, Paris sera propre !» : candidate à la mairie de Paris, Rachida Dati accompagne des éboueurs lors d’une tournée et vide des poubelles

La ministre de la Culture et candidate à la mairie de Paris Rachida Dati s'est mise en scène dans une vidéo de campagne en accompagnant les éboueurs de la capitale lors d'une tournée.

«Je serai la maire des résultats». À près de quatre mois des élections municipales, Rachida Dati a enfilé tenue d’éboueur et gants pour vider les poubelles des rues de Paris dans le cadre d’une vidéo de campagne publiée sur les réseaux sociaux ce vendredi 21 novembre.

Avec moi, Paris sera propre! 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.



Les Parisiens n’en peuvent plus de la saleté de leur ville. Ils n'attendent plus des promesses mais des résultats. Je serai la Maire des résultats! pic.twitter.com/I6WUeWW2Rq — Rachida Dati ن (@datirachida) November 21, 2025

«Avec moi, Paris sera propre», a notamment déclaré la candidate à la mairie de Paris devant les caméras. «Les Parisiens n’en peuvent plus de la saleté de leur ville. Ils n’attendent plus des promesses mais des résultats», a ajouté Rachida Dati.

Durant sa courte mission d’éboueur, l’édile du 7e arrondissement de la capitale a pu jeter des sacs-poubelle dans un camion benne et échanger avec ses collègues d’une soirée, notamment sur les moyens à mettre en place pour faire de Paris une ville plus propre.

la mairie de Paris dans le viseur

«Vous trouvez que le matériel là, il ne faut pas le changer ? Pour une ville comme Paris, il faut des nouvelles technologies», a-t-elle déclaré auprès d’un éboueur, avant d’évoquer la question des rats, qui sont un «fléau».

Cette vidéo de campagne, largement commentée sur les réseaux sociaux, fait écho à celles publiées par Donald Trump lors de sa campagne présidentielle en 2024, où le milliardaire et actuel président américain avait conduit un camion poubelle ou encore travaillé dans les cuisines d’un restaurant McDonald’s.

A perfectly executed order of fries from President Trump. 🔥 pic.twitter.com/WsugOMDAcx — Trump War Room (@TrumpWarRoom) October 20, 2024

Selon un sondage Ifop-Fiducial publié le 4 novembre dernier, la ministre de la Culture est créditée de 26 à 28% d’intentions de vote au premier tour des municipales à Paris, loin devant ses concurrents, dont le candidat PS Emmanuel Grégoire.