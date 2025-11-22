Interdictions de circulation et de regroupement, perquisitions… Quelles sont les conséquences d'un état d’urgence ?

Selon un sondage CSA pour CNEWS, le JDD et Europe 1, publié ce jeudi 20 novembre, 72% des Français estiment qu’il faut instaurer un état d’urgence à Marseille pour lutter contre le narcotrafic. Quels sont les effets qu'une telle mesure pourrait entraîner ?

Un recours à une situation extrême ? Après l'assassinat de Mehdi Kessaci pour intimider son frère militant, la peur grandit au sein de la population, où la menace du narcotrafic se fait sentir. Au point d'imaginer avoir recours à l'état d'urgence ? C'est ce que voudraient 72% des Français, selon un sondage CSA pour CNEWS, le JDD et Europe 1.

Mais les conséquences d'une telle mesure sur la vie quotidienne des habitants ne sont pas négligeables. D'autant qu'il faut que plusieurs conditions soient réunies pour sa mise en place.

Dans quels cas de figure l'état d'urgence peut-il être décrété ?

Selon la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, celui-ci ne peut être mis en place que dans deux cas de figures.

En cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public.

En cas d'événements présentant par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique.

Sa durée d'application est de 12 jours. Seul le Parlement est habilité à le prolonger, de maximum 6 jours.

C'est au Conseil des ministres qu'il est décrété. Il octroie des pouvoirs de police exceptionnels, notamment au ministre de l'Intérieur et au préfet de département. Certaines mesures peuvent être prises conjointement.

Les champs d'action du ministre et du préfet

Dans le cadre de ses fonctions, et en cas d'instauration de l'état d'urgence, le ministre de l'Intérieur peut obliger un individu à pointer trois fois par jour au commissariat, mais aussi imposer la remise du passeport ou d'un document d'identité. Enfin, il est à même d'interdire à un individu d'entrer en relation avec d'autres personnes.

De son côté, le préfet départemental dispose également d'un élargissement de son champ d'action. Il peut notamment interdire la circulation des personnes ou des véhicules à des heures déterminées ou le séjour au sein du département à toute personne qui représente une potentielle menace, et instaurer des zones de sécurité où le séjour des personnes est réglementé et encadré.

Conjointement, le locataire de la place Beauvau et le préfet de police peuvent interdire la circulation des personnes ou des véhicules à des heures déterminées, autoriser des perquisitions de jour comme de nuit dans tous les lieux et ordonner la remise de toutes les armes et de toutes les munitions détenues légalement.