Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Nancy : un étudiant retrouvé mort au bord d'une autoroute

Une autopsie a été sollicitée par le parquet. [BERTRAND GUAY / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le corps sans vie d'un étudiant en deuxième année de médecine à Nancy a été retrouvé en bordure de l'autoroute A33, a annoncé le parquet de Nancy, ce samedi 22 novembre.

Une découverte macabre. Les autorités ont annoncé, ce samedi, avoir découvert le corps d'un étudiant en bordure d'autoroute A33, le jeudi 20 novembre.

La victime, née en 2006, résidait à proximité des lieux où son corps a été retrouvé, près de la sortie de l'autoroute A33 menant au Centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy. Selon la procureure adjointe de Nancy, Clara Ziegler, la victime rentrait à pied d'une soirée étudiante.

Une blessure à la tête chez la victime

«Un sac en plastique, tel que ceux donnés dans la navette affrétée pour la soirée et qu'il avait empruntée, a été retrouvé sur sa tête, sans aucun lien de serrage», a indiqué la magistrate, ajoutant que «le médecin légiste dépêché sur place a évoqué la possibilité d'un impact avec un véhicule».

Sur le même sujet Montpellier : un mort après un incendie criminel dans une épicerie Lire

Une autopsie a été sollicitée par le parquet, alors qu'une enquête a été ouverte pour le délit d'homicide involontaire par conducteur d'un véhicule terrestre. Selon une source policière, la victime présentait une blessure à la tête. 

fait diversPolice

À suivre aussi

Autriche : une parapentiste se fait faucher en plein vol par un avion et survit miraculeusement (vidéo)
Rennes : le corps d’un enfant de 11 ans découvert avec un linge autour du cou, une enquête ouverte
Haute-Garonne : elle dépose sa fille à l’école, un individu s’empare de sa voiture avec son fils encore à l’intérieur

Ailleurs sur le web

Dernières actualités