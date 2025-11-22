Nancy : un étudiant retrouvé mort au bord d'une autoroute

Le corps sans vie d'un étudiant en deuxième année de médecine à Nancy a été retrouvé en bordure de l'autoroute A33, a annoncé le parquet de Nancy, ce samedi 22 novembre.

Une découverte macabre. Les autorités ont annoncé, ce samedi, avoir découvert le corps d'un étudiant en bordure d'autoroute A33, le jeudi 20 novembre.

La victime, née en 2006, résidait à proximité des lieux où son corps a été retrouvé, près de la sortie de l'autoroute A33 menant au Centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy. Selon la procureure adjointe de Nancy, Clara Ziegler, la victime rentrait à pied d'une soirée étudiante.

Une blessure à la tête chez la victime

«Un sac en plastique, tel que ceux donnés dans la navette affrétée pour la soirée et qu'il avait empruntée, a été retrouvé sur sa tête, sans aucun lien de serrage», a indiqué la magistrate, ajoutant que «le médecin légiste dépêché sur place a évoqué la possibilité d'un impact avec un véhicule».

Une autopsie a été sollicitée par le parquet, alors qu'une enquête a été ouverte pour le délit d'homicide involontaire par conducteur d'un véhicule terrestre. Selon une source policière, la victime présentait une blessure à la tête.