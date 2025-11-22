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Neige-verglas : voici les 8 départements placés en vigilance orange ce samedi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé huit départements en vigilance orange pour les risques de neige-verglas ce samedi 22 novembre.

L’hiver est là. Huit départements d’Ile-de-France sont visés par une vigilance orange neige-verglas émise par Météo-France pour ce samedi 22 novembre.

©Météo-France

Sont concernés : Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d’Oise.

Météo-France prévoit des températures allant jusqu’à -6 °C en Seine-et-Marne et dans les Yvelines. Jusqu’à -5 °C dans les Hauts-de-Seine, -4 °C en Essonne et -1 °C à Paris.

L’agence météorologique prévient qu’il s’agit du «premier épisode neigeux de la saison. Assez bref mais pouvant impacter notablement les activités humaines»

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En parallèle, 53 départements sont visés par une vigilance jaune neige-verglas pour la journée de ce samedi.

Météo-Francevigilance météoneigeverglas

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