Neige-verglas : voici les 8 départements placés en vigilance orange ce samedi

Météo-France a placé huit départements en vigilance orange pour les risques de neige-verglas ce samedi 22 novembre.

L’hiver est là. Huit départements d’Ile-de-France sont visés par une vigilance orange neige-verglas émise par Météo-France pour ce samedi 22 novembre.

©Météo-France

Sont concernés : Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d’Oise.

Météo-France prévoit des températures allant jusqu’à -6 °C en Seine-et-Marne et dans les Yvelines. Jusqu’à -5 °C dans les Hauts-de-Seine, -4 °C en Essonne et -1 °C à Paris.

L’agence météorologique prévient qu’il s’agit du «premier épisode neigeux de la saison. Assez bref mais pouvant impacter notablement les activités humaines»

En parallèle, 53 départements sont visés par une vigilance jaune neige-verglas pour la journée de ce samedi.