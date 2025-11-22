Rejet du budget 2026 à l'Assemblée : Marine Le Pen appelle à une démission du gouvernement et à une dissolution

Le budget de l'État pour 2026 a été rejeté par l'Assemblée nationale en première lecture, dans la nuit de vendredi à samedi. L'ensemble du texte initial du gouvernement est renvoyé au Sénat. Marine Le Pen réclame la démission du gouvernement.

Nouveau coup d'arrêt. Le budget de l'État pour l'année 2026 a été rejeté à la quasi-unanimité par l'Assemblée dans la nuit du vendredi 21 au samedi 22 novembre. Face à ce nouvel échec, Marine Le Pen appelle le gouvernement à ses responsabilités.

«Le rejet de la partie recettes du PLF à la quasi-unanimité par la représentation nationale est une première. La force de ce rejet ne peut avoir qu’une conclusion : la démission du gouvernement et la dissolution afin que le peuple se choisisse une majorité d’alternance», a écrit sur X la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale.

Le rejet de la partie recettes du PLF à la quasi-unanimité par la représentation nationale est une première. La force de ce rejet ne peut avoir qu’une conclusion : la démission du gouvernement et la dissolution afin que le peuple se choisisse une majorité d’alternance. — Marine Le Pen (@MLP_officiel) November 22, 2025

Après des semaines de débats parfois houleux sur la fiscalité du patrimoine, ou celle des grandes entreprises, 404 députés ont rejeté la partie «recettes» du texte (un seul a voté pour), emportant ainsi l'ensemble du projet de loi, sans même étudier la partie «dépenses».

Les groupes de gauche et le RN ont voté contre, ceux du camp gouvernemental se sont divisés entre votes contre et abstentions.