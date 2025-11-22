Syndrome de l'alpha-Gal : quels sont les symptômes de cette allergie à la viande qui peut être mortelle ?

Le syndrome de l'alpha-Gal est un type de réaction allergique grave qui peut être mortelle. Cette réaction est causée par la viande rouge et peut toucher n'importe qui, y compris ceux qui en ont déjà mangé par le passé.

Un syndrome méconnu mais aux conséquences dramatiques. Le syndrome de l’alpha-Gal récemment identifié, aussi appelé allergie à la viande rouge, allergie à la viande par morsure de tiques ou allergie de l’alpha-Gal, est un type de réaction allergique grave potentiellement mortel.

C'est son caractère imprévisible qui en fait une pathologie dangereuse. La plupart des patients qui deviennent allergiques à l’alpha-Gal ont toléré la viande rouge pendant des années avant d’être sensibilisés par une morsure de tiques. Cette dernière transmet l’alpha-Gal, une molécule de sucre présente chez la plupart des mammifères.

Après avoir mangé de la viande rouge, les symptômes du syndrome de l’alpha-Gal apparaissent généralement au bout de trois à cinq heures. Voici les principaux.

un Gonflement

Un gonflement de diverses parties du corps, telles que les lèvres, le visage, la gorge et la langue doivent vous alerter et vous faire redoubler de vigilance.

de l'Urticaire et des démangeaisons

L'urticaire et les démangeaisons sont des symptômes fréquents de réaction allergique. Ils peuvent se manifester quelques heures après une morsure problématique.

un essoufflement

Si vous avez une respiration sifflante ou un essoufflement inexpliqué, le symptôme doit quoi qu'il arrive vous alerter.

un Écoulement nasal

C'est un symptôme difficile à associer au syndrome, car il peut se manifester en cas de rhume ou de rhinite allergique classique.

des Maux d’estomac

Des troubles de la digestion comme des diarrhée ou des vomissements peuvent se manifester. Ils peuvent en fait cacher un syndrome d'alpha-Gal.

des Maux de tête

Pour les personnes migraineuses, ce symptôme est presque impossible à identifier, mais il est important de le surveiller.