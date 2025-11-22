Vents violents : voici les 5 départements placés en vigilance jaune ce samedi

Météo-France a placé cinq départements en vigilance jaune pour des risques de vents violents ce samedi 22 novembre.

Alors qu’un épisode de grand froid s’installe progressivement dans l’Hexagone depuis plusieurs jours, Météo-France a également placé, pour la journée du samedi 22 novembre, cinq départements en vigilance jaune pour des risques de vents violents.

Il s’agit du Vaucluse, de la Drôme, des Bouches-du-Rhône, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, avec une alerte effective entre minuit et 9h du matin.

Des épisodes neigeux sont également attendus dans la journée du samedi 22 novembre sur l'ensemble de la France.