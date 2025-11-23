«Aberration», «Provocation»... Les réactions fusent après la permission de sortie accordée à un dangereux narcotrafiquant

Alors qu'un détenu incarcéré à la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil a reçu une «permission de sortie employeur» pour le lundi 24 novembre, plusieurs personnalités politiques n'ont pas tardé à réagir. Bruno Retailleau a notamment dénoncé une «aberration».

Une décision loin de laisser indifférent. Incarcéré dans le quartier de lutte contre la criminalité organisée (QLCO) de la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais) pour association de malfaiteurs et trafic de stupéfiants, un important baron de la drogue a obtenu une permission de sortie pour ce lundi 24 novembre.

Considéré comme l’un des narcotrafiquants les plus dangereux de France, l'homme de 52 ans serait lié au réseau de la Courneuve, en Seine-Saint-Denis, un clan familial qui a longtemps dominé le trafic de cannabis dans le 93 avant de s’étendre à l’international d'après une source pénitentiaire à CNEWS.

Une évasion dans le passé

Ce lundi, il sera bénéficiaire d’une «permission de sortie employeur», c’est-à-dire une autorisation temporaire lui permettant de rencontrer un employeur en vue d’obtenir une promesse d’embauche, alors même qu’il ne sera libérable qu’en 2029, dans quatre ans donc.

Cette dernière est valable pour toute la journée et ne prévoit l’accompagnement d’aucun surveillant pénitentiaire, mais il pourrait être suivi par son conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation.

Les doutes autour d'une possible évasion peuvent planer, d'autant plus que la direction de la prison de Vendin-le-Vieil avait émis un avis défavorable à cette permission. Pour cause : l’homme est bien connu des services pénitentiaires, il s’était déjà évadé par le passé de la prison de Villepinte en 2014. Lors d’une consultation médicale, un commando armé était intervenu pour qu'il puisse s'enfuir.

De vives réactions

Le 14 novembre, un détenu incarcéré au centre pénitentiaire de Rennes-Vézin prenait part à une sortie collective au planétarium de Rennes (Ille-et-Vilaine), il en avait alors profité pour échapper à la vigilance des encadrants et s'évader «sans violence». Alors, la permission de sortie accordée lundi à ce dangereux narcotraficant détenu dans la prison de Vendin-le-Vieil a provoqué de vives réactions.

À commencer par le ministre de la Justice. «En tant que garde des Sceaux, je ne commente jamais une décision individuelle d’un juge», a d'abord déclaré Gérald Darmanin, avant de préciser : «Notre cadre législatif d’application des peines doit être pleinement revu face aux réalités de la grande criminalité organisée. Ces profils particulièrement structurés et dangereux exigent des outils juridiques différents et une vigilance toute particulière. C’est pourquoi je souhaite moderniser et consolider les règles encadrant l’exécution des peines pour les criminels les plus dangereux, dans le strict respect des principes fondamentaux du droit».

L'ancien ministre de l'Intérieur a été davantage tranchant. «C’est une aberration. La priorité absolue de la justice pénale doit être la protection des Français, pas le bien-être des narcotrafiquants. Seules la France et l’Italie ont un juge d’application des peines. Il faudra supprimer ce dispositif qui trop souvent, désespère les victimes et révolte les Français», a écrit sur X Bruno Retailleau.

C’est une aberration.

La priorité absolue de la justice pénale doit être la protection des Français, pas le bien-être des narcotrafiquants.

Seules la France et l’Italie ont un juge d’application des peines. Il faudra supprimer ce dispositif qui trop souvent, désespère les… https://t.co/ITEh52UvGZ — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) November 23, 2025

De son côté, Jordan Bardella a dénoncé une décision judiciaire qui «relève de la pure provocation et de l’irresponsabilité», alors que «le narcotrafic n’a jamais été aussi puissant en France». «Il faut d’urgence que la représentation nationale s’empare du sujet et durcisse les conditions dans lesquelles une permission de sortie peut être accordée», a affirmé le président du Rassemblement national.

Alors que le narco-trafic n’a jamais été aussi puissant en France, cette décision judiciaire relève de la pure provocation et de l’irresponsabilité. Il faut d’urgence que la représentation nationale s’empare du sujet et durcisse les conditions dans lesquelles une permission de… https://t.co/ceJCa9aJWj — Jordan Bardella (@J_Bardella) November 22, 2025

Du même parti politique, le porte-parole du RN Matthieu Valet a évoqué une «nouvelle dinguerie judiciaire». Et ajoute : «On nous prend pour de vrais imbéciles. Je ne sais pas quelle entreprise peut être intéressée par un profil aussi sulfureux et dangereux».

Un détenu parmi les 100 plus dangereux de France va sortir pour un trouver en emploi alors qu’il est libérable en 2029 😱.



Parrain de la mafia du 93 à La Courneuve qui a failli s’évader de l’hôpital par un commando armé… tout va bien…



On nous prend vraiment pour des débiles ! pic.twitter.com/jRT866OYI9 — Matthieu Valet (@mvalet_officiel) November 22, 2025

Cette nouvelle avait également fait réagir l'Union fédérale autonome pénitentiaire (UFAP), qui s'est plainte d'«une décision totalement déconnectée des exigences, des réalités et des contraintes imposées chaque jour aux personnels pénitentiaires», dans un communiqué.