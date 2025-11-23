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Avalanches : voici les 3 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé 3 départements en vigilance jaune pour des risques d’avalanches ce dimanche 23 novembre.

Un risque accru dans les Alpes. Météo-France a placé 3 départements en vigilance jaune pour des risques d'avalanches ce dimanche.

© Météo-France

Les départements concernés par cette alerte sont l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie.

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A noter que sept départements ont été placés en vigilance orange pour la neige et le verglas ce dimanche par l’organisme météorologique de référence. Météo-France a également placé 15 départements en vigilance jaune pour pluie-inondation et trois autres départements en vigilance jaune pour des risques d’avalanche. 

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