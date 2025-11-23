Femme retrouvée morte le visage tuméfié dans le Gard : un homme mis en examen pour le meurtre de sa compagne

Après s'être rendu au commissariat de Tarascon pour informer du décès de sa compagne, un homme a été mis en examen pour meurtre sur conjoint et placé en détention.

Jeudi, un homme s'est présenté au commissariat de Tarascon (Bouches-du-Rhône) pour avertir du «décès de sa compagne à son domicile». Trois jours plus tard, ce journaliste de profession âgé de 61 ans a été mis en examen pour meurtre sur conjoint et placé en détention, après le décès de sa compagne âgée de 50 ans, retrouvée morte le «visage tuméfié» à son domicile à Beaucaire dans le Gard, a annoncé ce dimanche le parquet de Nîmes.

Le mis en cause a été «immédiatement placé en garde à vue pour meurtre par conjoint, dans l'attente des résultats de l'autopsie» qui a permis «de suspecter un lien entre des coups et le décès», a indiqué la procureure de Nîmes Cécile Gensac, dans un communiqué.

La victime, sans profession, a été «découverte allongée sur un lit d'une chambre du domicile du requérant, avec le visage tuméfié». Mais selon son compagnon, «elle aurait fait une chute» et n'a «pas d’autre souvenir précis que l’avoir dans un premier temps retrouvée en train de dormir avant de constater plus tard qu’elle était froide», a précisé le parquet.

le couple avait connu un épisode de violences conjugales

D'après les déclarations du mis en cause, il avait une relation de couple avec la victime mais chacun vivait dans son propre domicile. Leur «consommation d’alcool» était «très importante au quotidien pour tous les deux», comme ce fut le cas lors de la soirée du décès de sa compagne à son domicile.

Le 24 mai 2024, le couple avait connu un épisode de violences conjugales, suivi d'une procédure qui a entraîné une interdiction de contact fixée à l’encontre du compagnon pendant trois mois. Une période durant laquelle «aucun incident n’a été rapporté», a assuré Mme Gensac.

Le mis en cause a été présenté vendredi devant un juge d'instruction et a contesté la cause criminelle du décès, ajoute la procureure. Les investigations se poursuivent sur commission rogatoire afin d’établir le contexte exact du déroulement des faits ainsi que les causes exactes du décès et leur origine violente.

En France, chaque jour plus de trois femmes sont victimes de féminicide ou tentative de féminicide conjugal. Un chiffre inquiétant et en hausse sur un an, d'après les données de la mission interministérielle pour la protection des femmes, publiées jeudi et portant sur 2024.