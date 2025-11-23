«Je suis une miraculée» : percutée par une voiture bélier sur l'île d'Oléron début novembre, l'attachée parlementaire RN Emma Vallain se confie à CNEWS

Plusieurs jours après l’attaque à la voiture-bélier qu’elle a subie le 5 novembre sur l’île d’Oléron, Emma Vallain, attachée parlementaire du RN, est revenue sur les faits pour CNEWS.

Encore en état de choc. Un peu plus de deux semaines après avoir été victime d'une attaque à la voiture bélier sur l'île d'Oléron, l'attachée parlementaire du Rassemblement national Emma Vallain, qui se considère comme une «miraculée» s'est confié à CNEWS ce dimanche 23 novembre. «C'est le terme qu'ils ont utilisé plusieurs fois en soins intensifs où j'étais à Poitiers», détaille la jeune femme.

Rentrée chez elle depuis une semaine, elle raconte être toujours sous surveillance : «Je reçois les visites d'infirmières deux fois par jour pour des piqûres d'anticoagulants pour traiter les thromboses que j'ai au cerveau».

«Je me suis assez bien remise, se félicite-t-elle. Les personnes qui m'ont vue dans l'état où j'étais sont étonnées de me voir aussi "bien"».

Pour rappel, le 5 novembre dernier, Emma Vallain a été grièvement blessée après avoir été percutée par une voiture lors d'une agression sur l'île d'Oléron, se trouvant sur l'itinéraire d'un automobiliste qui a renversé cinq personnes. Le conducteur de la voiture, placé en garde à vue, aurait affirmé qu'«Allah lui avait confié une mission».