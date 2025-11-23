La popularité de Sébastien Lecornu en baisse, celle d'Emmanuel Macron au plus bas depuis 2017, selon un sondage

Selon le baromètre mensuel Ifop-JDD, la cote de popularité du Premier ministre recule nettement. Il est notamment accusé d’être l’une des causes de l’immobilisme actuel. Le président de la République, lui, reste sous la barre des 16% de satisfaction.

Une baisse notable. Reconduit à Matignon il y a maintenant plus d’un mois, Sébastien Lecornu a pour principale mission de boucler le Budget 2026. Entre négociations bloquées et désaccords profonds à l’Assemblée nationale, le budget a été rejeté par les députés vendredi 21 novembre. Le chemin est encore long, et l’impatience des Français envers l’exécutif se reflète nettement dans l’opinion. La popularité du Premier ministre, plutôt élevée depuis sa nomination, recule.

Sébastien Lecornu perd quatre points selon le baromètre Ifop-JDD, pour atteindre 34% de satisfaits. Il s’agit de sa plus forte baisse depuis son arrivée à Matignon. Même si le chef du gouvernement conserve une posture jugée conciliante, il ne parvient pas à fédérer. Les Français lui reprochent de ne pas agir, d’incarner la crise et l’immobilisme. On lui reproche également d’être «trop fidèle au président» ou encore «l’homme de Macron».

«Même la figure la plus apaisante de la macronie commence à être contaminée par l'impopularité présidentielle», souligne Frédéric Dabi, directeur général de l'Ifop, dans le JDD.

Emmanuel Macron à son plus bas niveau depuis son entrée à l’Élysée

Le président de la République est, lui, au plus bas. Pour le deuxième mois consécutif, il ne recueille que 16 % d’opinions favorables selon le sondage, son niveau le plus faible depuis 2017. Des chiffres à nouveau inquiétants pour le chef de l’État, actuellement au sommet du G20 à Johannesburg (Afrique du Sud). Sa posture internationale ne redresse pas sa cote auprès des Français. Au contraire, on lui reproche désormais d’être trop «va-t-en-guerre». De façon générale, «les Français dressent un tableau extrêmement négatif» du Président, constate Frédéric Dabi.

À un an et demi de la fin de son mandat, Emmanuel Macron perd de nombreux soutiens, y compris dans son propre camp. Le chef de l’État frôle désormais les niveaux d’impopularité atteints par François Hollande (13 %).