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Météo : les images impressionnantes de Paris sous la neige (vidéos)

Certains clichés relayés sur X sont dignes d'un décor de carte postale, à l'image de cette photographie de la rue de l'Abreuvoir dans le 18e arrondissement de la capitale. [X@veritebeaute]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Alors que toute l’Ile-de-France avait été placée par Météo-France en vigilance orange pour un risque de neige et de verglas de samedi soir à dimanche matin, la capitale n’a pas échappé aux chutes de neige tombées dans la nuit.

Un avant-goût de Noël avec des clichés rares de la ville Lumière. Placé en vigilance jaune par Météo-France pour la neige et le verglas, Paris a connu son premier épisode neigeux de l’année cette nuit.

Certains clichés relayés sur X sont dignes d'un décor de carte postale, à l'image de cette photographie de la rue de l'Abreuvoir dans le 18e arrondissement de la capitale.

Les chutes de neige ont été observées aux quatre coins de Paris, notamment près de l’emblématique Tour Eiffel.

Autre lieu connu de la ville Lumière : le quartier Montparnasse, dissimulé sous une fine couche de neige.

Des images du 14e arrondissement de Paris sous un manteau blanc ont également été relayés sur les réseaux sociaux.

Une vigilance orange levée à 6h pour Paris

La vigilance orange pour la neige et le verglas décidée par Météo-France pour l’ensemble de l’Ile-de-France cette nuit a été levée à 6h du matin, à l’exception de la Seine-et-Marne qui reste sous ce niveau de surveillance.

Météo-France a relevé des couches de neige d'un à quatre centimètres en moyenne sur l'Ile-de-France. La préfecture de police avait décidé de réduire la vitesse autorisée de 20 km/h sur l'ensemble du réseau routier francilien et d'interdire les dépassements pour les poids lourds de plus de 3,5 tonnes sur les grands axes.

Les trains et réseaux urbains ne devraient pas être fortement impactés, mais des retards d’environ une heure ont été signalés samedi soir à Roissy, susceptibles de se prolonger dimanche.

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Outre la Seine-et-Marne, six autres départements ont été placés en vigilance orange pour un risque de neige et verglas ce dimanche, à savoir l’Aveyron, le Cantal, la Creuse, la Corrèze, la Haute-Vienne et le Puy-de-Dôme. «La perturbation faiblement active ayant donné les neiges, avec quelques précipitations verglaçantes, continue son long décalage d'ouest en est, vers le quart nord-est du pays», a prévu Météo-France.

MétéoneigeParis

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