Narcotrafic : «C’est une guerre contre la France et le droit à la vie», réagit Noëlle Lenoir

Plus de 6.000 personnes se sont réunies au rassemblement organisé le 22 novembre à Marseille en hommage à Mehdi Kessaci tué la semaine dernière, victime des narcotrafiquants. Sa mère a supplié le gouvernement de prendre la mesure de la situation. Pour l’ancienne ministre Noëlle Lenoir, invitée sur CNEWS ce dimanche 23 novembre, le narcotrafic est «une guerre contre la France et le droit à la vie».