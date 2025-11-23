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Neige-verglas : voici les 10 départements en vigilance jaune ce dimanche

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Pour la journée du dimanche 23 novembre, Météo-France a placé 10 départements de l'Hexagone en vigilance jaune neige-verglas.

Sur une grande partie du territoire français, les premiers flocons de neige ont fait leur apparition cette semaine, et continueront ce dimanche 23 novembre. Météo-France a ainsi placé 10 départements en vigilance jaune neige-verglas pour la journée de dimanche.

Sont concernés : les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence, l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, le Bas-Rhin, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse et les Ardennes.

la vigilance orange levée

Seuls le Cantal et le Puy-de-Dôme étaient encore en vigilance orange. Vigilance qui a été levée à 10 heures ce matin pour l'ensemble du territoire.  

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Météo-France préconise la prudence ainsi que la prévoyance en cette semaine de grand froid.

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