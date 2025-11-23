Neige-verglas : voici les 2 départements placés en vigilance orange ce dimanche

Météo-France a placé, pour la journée du dimanche 23 novembre, 2 départements de l’Hexagone en vigilance orange pour «neige-verglas».

Les prévisionnistes de Météo-France ont décidé de placer 2 départements en vigilance orange pour «neige-verglas» pour la journée de ce dimanche 23 novembre.

Les départements concernés sont : le Puy-de-Dôme et le Cantal.

Cette alerte orange a débuté à 20 heures samedi à minuit pour les autres départements et s'est terminée à 8 h ce dimanche en Ile-de-France.

«Premier épisode neigeux de la saison» en Île-de-France

Un épisode verglaçant, «nécessitant une vigilance particulière» doit toucher le Massif Central. L’évolution de la situation et les alertes en cours sont à suivre en temps réel sur le site de Météo-France.