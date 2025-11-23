«Nous travaillons plus que les autres» : une start-up suisse lance une offre d’emploi à 100 heures de travail par semaine

Spécialisée dans l’intelligence industrielle, l'entreprise suisse Forgis recherche des profils surdiplômés disposés à travailler jusqu’à 100 heures par semaine. Une méthode radicale qui fonctionne.

La jeune pousse zurichoise Forgis ne manque manifestement pas d'aplomb. Elle le démontre dans une campagne de recrutement diffusée sur LinkedIn, mise en lumière par le site Blick.

Spécialisée dans l’intégration de l’intelligence artificielle au sein des processus industriels, la société connaît une croissance rapide et cherche à étoffer ses équipes, notamment dans le marketing et les ressources humaines.

«Nous ne sommes pas une famille»

Le style des annonces tranche nettement avec les usages du secteur. Alors que la plupart des employeurs misent sur un ton rassurant et attractif, Forgis choisit une approche plus abrasive. «Nous ne sommes pas une famille», prévient-elle d’emblée, avant de se présenter comme un groupe de «camarades en mission» fonctionnant en «coopétition».

L’entreprise décrit un collectif soudé, certes, mais animé par une rivalité permanente censée stimuler les performances. Autrement dit, la compétition interne est assumée.

Reste que malgré des critères de sélection stricts, notamment un diplôme de Master issu d’une institution académique renommée, la rémunération annoncée tourne autour de 5.800 francs suisses mensuels (environ 6.250 euros), un montant inférieur au salaire médian en Suisse.

une centaine de candidatures

À cela s’ajoute un rythme de travail particulièrement soutenu : la start-up revendique des semaines pouvant atteindre les 100 heures, avec seulement quelques dimanches offerts au repos.

Pourtant, l’audace semble avoir payé. En moins d’une semaine, plus d’une centaine de candidatures auraient afflué, poussant Forgis à clore sa campagne. Un attrait probablement lié à un avantage non négligeable : chaque collaborateur détient jusqu’à 1% du capital. Si l’entreprise poursuit sa trajectoire ascendante, cette participation pourrait rapidement faire grimper la valeur patrimoniale de ses salariés.