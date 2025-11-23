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Permission de sortie accordée à un narcotrafiquant : Gérald Darmanin favorable à une révision du cadre légal face à la criminalité organisée

Gérald Darmanin déposera donc un texte de loi au début de l’année 2026. [Gérald Darmanin]
Par Quitterie Desjobert
Publié le

Le ministre de la Justice a réagi ce dimanche 23 novembre à la permission de sortie accordée à un narcotrafiquant détenu à la prison de haute sécurité de Vendin-le-Veil. Gérald Darmanin a estimé que la loi devait être revue.

Une réaction très attendue. Gérald Darmanin a réagi ce dimanche à la polémique entourant la permission de sortie accordée à un détenu particulièrement surveillé de la prison de Vendin-le-Veil (Pas-de-Calais).

Le garde des Sceaux s’est refusé à tout commentaire précis, rappelant que «la décision d’accorder une permission de sortir relève de l’autorité judiciaire, qui statue de façon indépendante» et souhaitant respecter la séparation des pouvoirs.

Toutefois, Gérald Darmanin a estimé que : «L’épisode concernant le détenu de la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil met en lumière un enjeu plus large : notre cadre législatif d’application des peines doit être pleinement revu face aux réalités de la grande criminalité organisée».

Ainsi, le ministre de la Justice a précisé que «dans le prolongement de la loi narcotrafic, des prisons de haute sécurité et de la création du Parquet national anti criminalité organisée (PNACO)», il souhaitait «moderniser et consolider les règles encadrant l’exécution des peines pour les criminels les plus dangereux».

Sur le même sujet Permission de sortie accordée à un narcotrafiquant : parrain de la drogue dans le 93, évadé de prison en 2014... ce que l'on sait de Ouaihid Ben Faïza Lire

Gérald Darmanin déposera donc un texte de loi en ce sens au début de l’année 2026.

Pour rappel, Ouaihid Ben Faïza, figure du narcotrafic en Seine-Saint-Denis et emprisonné jusqu’en 2029, a obtenu une permission de sortie le 21 novembre dernier pour rencontrer un potentiel futur recruteur ce lundi et ce malgré une évasion réussie en 2014. 

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