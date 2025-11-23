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Pluie-inondation : voici les 15 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Par CNEWS
Publié le

Météo-France a placé 15 départements en vigilance jaune pour des risques de pluies et d’inondations ce dimanche 23 novembre.

Une vigilance qui se concentre quasi-exclusivement dans la moitié sud de l’Hexagone. Météo-France a placé 15 départements en vigilance jaune pour pluie-inondation ce dimanche.

© Météo-France

Les départements concernés sont l’Ain, le Cantal, la Charente, la Charente-Maritime, la Corrèze, la Creuse, la Dordogne, la Drôme, la Gironde, l’Isère, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, la Savoie, la Haute-Savoie et la Haute-Vienne.

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A noter que sept départements ont été placés en vigilance orange pour la neige et le verglas ce dimanche et que trois autres ont été placés en vigilance jaune par l’organisme météorologique de référence pour des risques d’avalanche.

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