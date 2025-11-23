«Quand Némésis impute la faute de ces viols aux étrangers, c’est de l’ordre de l’anecdotique en réalité» : la députée LFI Ersilia Soudais suscite la polémique

En marge d’une marche contre les violences faites aux femmes, la députée insoumise Ersilia Soudais a suscité la polémique ce samedi 22 novembre en déclarant que la part d’étrangers dans les viols est «de l’ordre de l’anecdotique».

Des propos qui choquent. La députée LFI Ersilia Soudais a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux après les propos tenus dans une vidéo publiée en marge d’un rassemblement contre les violences faites aux femmes dans laquelle elle s’en prend au collectif féministe Némésis.

Nemesis est une fraude.

Les vraies féministes sont ici.



9 victimes de viol sur 10 connaissent leur violeur. Stop à l'instrumentalisation du féminisme à des fins racistes. pic.twitter.com/oAkndFM00W — Ersilia Soudais (@ErsiliaSoudais) November 22, 2025

La députée de Seine-et-Marne a commenté l’une des pancartes qu’elle a pu observer lors de ce rassemblement. «Elle montrait que neuf femmes victimes de viols sur dix connaissent leur violeur. Ce qui montre bien que les violeurs sont parmi nos familles, nos amis… Dans notre cercle proche», a-t-elle expliqué dans sa vidéo.

«Quand le collectif Némésis dit que la faute est aux étrangers, que ce sont les étrangers les femmes, c’est de l’ordre de l’anecdotique en réalité et on voit bien qu’elles instrumentalisent le féminisme à des fins racistes», a estimé Ersilia Soudais, qualifiant le collectif de «fraude».

«Quand je parle de l’importance de l’intersectionnalité des luttes, c’est pour dire ça : le féminisme est forcément antiraciste», a-t-elle conclu.

Des réactions nombreuses

Des propos qui n’ont pas manqué de faire réagir les principales intéressées, notamment la présidente du collectif, Alice Cordier, qui a déclaré : «Mais ça va pas ?? Vous allez dire ça aux femmes victimes de violeurs étrangers Ersilia Soudais ???»

« les étrangers qui violent c’est de l’anecdotique en qualité »



Mais ça va pas ?? Vous allez dire ça aux femmes victimes de violeurs étrangers @ErsiliaSoudais ??? https://t.co/Iu8erWq1id — Alice Cordier (@CordierAlice2) November 22, 2025

Sur le réseau social X, où la vidéo de la députée a été publiée, de nombreux utilisateurs se sont dits choqués de l’emploi du mot «anecdotique», pour qualifier les viols par étrangers.

Les femmes victimes de VSS par des étrangers c’est de l’anecdotique ?

Honteux !

Une victime est une victime et vous n’avez pas à les trier, les oubliez ou les mettre de côté ! https://t.co/hz9zcs93qN — Morgane (@La_Muse_Ment) November 22, 2025

«Les femmes victimes de VSS par des étrangers, c'est de l’anecdotique ? Honteux ! Une victime est une victime et vous n’avez pas à les trier, les oublier ou les mettre de côté», a par exemple déclaré une internaute.

De son côté, l’écrivain Laurent Obertone a dénoncé «ce "vrai féminisme" qui t’explique en souriant que des milliers de viols par an relèvent de "l’anecdotique"».