Rappel massif de véhicules Audi à cause d'un risque d'incendie : quels sont les modèles concernés ?

Depuis le 14 novembre, trois modèles de la marque allemande Audi sont rappelés en raison d'un risque avéré de départ de feu. Les automobilistes concernés doivent contacter de toute urgence leur concessionnaire.

Vigilance. Le site gouvernemental Rappel Conso a rapporté que plusieurs modèles du constructeur allemand Audi font l'objet d'un rappel depuis le 14 novembre. En cause : un risque de départ de feu. «Les modules cellulaires de la batterie haute tension pourraient surchauffer pendant le chargement. Cela peut conduire au feu», précise Rappel Conso.

Trois modèles concernés

Les modèles concernés sont les Audi A6, les Audi A7 et les Audi Q5. Ces derniers ont été fabriqués entre le 1er août 2019 et le 31 août 2024. Mais les Q5, fabriqués entre le 17 août 2020 et le 23 août 2024, sont également visés par un second rappel, cette fois lié à des pièces défectueuses, par conséquent un défaut mécanique interne.

En raison «de couples divergents pendant le processus de boulonnage pouvant provoquer le desserrage des boulons du couvercle de la culasse, l'huile moteur peut sortir des trous, entrer en contact avec des parties chaudes du moteur et ainsi générer de la fumée, voire provoquer un incendie», a détaillé Rappel Conso.

Il est nécessaire que tous les propriétaires de ces trois modèles du constructeur allemand Audi contactent leur concessionnaire, pour savoir s'ils sont concernés et connaître la démarche à suivre.