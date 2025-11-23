Sondage : 72% des Français estiment que la France est en voie de «mexicanisation»

Selon un sondage de l'Institut CSA pour CNEWS, le JDD et Europe 1, publié ce dimanche 23 novembre, 72% des Français estiment que le pays est en voie de mexicanisation.

Le narcotrafic, la violence et la criminalité préoccupent les Français. À la question : «La France est-elle selon vous en voie de mexicanisation ?», un sondage* de l'Institut CSA pour CNEWS, le JDD et Europe 1, publié ce dimanche 23 novembre, révèle que près de trois quarts (72%) ont répondu positivement.

Les femmes (74%) ont d'ailleurs davantage estimé que la France était en voie de mexicanisation que les hommes (71%). Dans le détail, ce sont les Français les plus jeunes (moins de 35 ans) et les plus âgés (50 ans et plus) qui partagent le plus ce constat, avec respectivement une part de 72% et 78%.

A l'inverse, les 35 à 49 ans n'estiment qu'à 64% qu'un tel processus est en cours.

Une certaine différence se révèle également au niveau des catégories socioprofessionnelles : seuls 66% des CSP+ font ce constat, qui stipule que la France est submergée par le narcotrafic, la violence et la criminalité, contre 74% des CSP- et 76% des inactifs.

Un fossé entre la gauche et la droite

En ce qui concerne les affinités politiques des personnes sondées, les opinions divergent massivement. A gauche, en moyenne, seule un petit peu plus d'une personne sur deux parle de mexicanisation de la France (53%), un chiffre qui tombe même à 4 personnes sur 10 chez les écologistes. Il s'agit de la seule orientation politique du pays où une majorité des gens contestent ce phénomène.

Du côté de La France Insoumise et du Parti Socialiste, les scores sont proches, avec respectivement 55% et 54% d'interrogés convaincus des dérives que subi le pays en matière de trafic de drogue et de violence.

Au sein de la majorité présidentielle, le pourcentage de Français répondant favorablement à la question est même de 63%. A droite, ce chiffre passe à 82% en moyenne, dont 87% chez les Républicains et 90% au Rassemblement National.

Ces derniers jours, l'actualité française a notamment été secouée par le meurtre du frère d'Amine Kessaci, Mehdi, tué par balle à Marseille, le 13 novembre dernier. Le militant engagé contre le crime organisé avait déjà perdu un premier frère, en 2020, Brahim, calciné dans une voiture. Un nouveau drame qui n'est pas sans rappeler la place grandissante de la violence et du narcotrafic dans les quartiers populaires de la ville phocéenne.

* Sondage réalisé entre les 20 et 21 novembre par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 1.010 personnes âgées de plus de 18 ans, selon la méthode des quotas.