Zoo de Beauval : dernier jour ce dimanche avant le grand départ des pandas Huan Huan et Yuan Zi vers la Chine

Huan Huan (femelle) et Yuan Zi (mâle), deux pandas actuellement au zoo de Beauval, s'apprêtent à quitter la France et retrouver la Chine, ce mardi 25 novembre. Ils seront visibles une dernière fois ce dimanche, à 15h, pour leur goûter quotidien.

Le grand départ est proche. Pour ces deux pandas arrivés en France en 2012, il est temps de retrouver leur pays d'origine, la Chine. En France, ils laissent notamment derrière eux un jeune panda, Yuan Meng, le premier spécimen né sur le sol français.

Comme le révèle le zoo de Beauval sur son site internet, le couple embarquera dans un «camion qui quittera le ZooParc à 5h du matin», ce mardi. Leurs adieux aux visiteurs français aura lieu deux jours plus tôt, dimanche 23 novembre, à 15h. Ils feront face au public lors d'un dernier goûter en public.

Un symbole de l'amitié entre la France et la Chine

Ces deux animaux sont devenus emblématiques du ZooParc de Beauval, notamment car ils ont longtemps été les deux seuls pandas présents sur le territoire français. Il n'y avait pas eu de Panda en France depuis la triste mort de Yen Yen le 20 janvier 2000. Depuis la naissance de leur premier bébé, Yuan Meng, ils étaient 3 pandas à vivre dans l'Hexagone. Ils ont également donné vie à des jumelles, Yuandudu et Huanlili.

Si ces deux animaux, parfaitement intégrés en France, doivent retourner dans leur pays d'origine, la Chine, c'est en vertu de l'accord de coopération signé par les deux pays. A 17 ans, il atteignent en effet un âge de maturité et leur santé est jugée assez stable pour qu'ils puissent voyager. En moyenne, un panda vit une vingtaine d'années. Après plus de 13 années passées à Saint-Aignan, les scientifiques ont donc pris cette décision pour leur bien-être. Le zoo serait actuellement en négociation avec la Chine pour faire venir un autre couple de pandas.

Les deux animaux ont été loués à la France pour dix années, à l'initiative de Nicolas Sarkozy. A partir de 2013, ils ont ainsi rejoint le territoire français dans le but qu'ils se reproduisent et permettent une préservation de l'espèce. En 2023, ce prêt avait été prolongé.