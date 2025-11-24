Angine et Covid-19 : quels sont les symptômes que les deux maladies partagent et les différences ?

L'hiver approchant, notre organisme est plus fragile et nous sommes plus enclins à attraper des virus. La plupart sont bénins, mais il est important de savoir déterminer de quoi l'on souffre pour se soigner efficacement et éviter de contaminer les autres.

Il est important de savoir faire la différence. Avec les températures hivernales, notre organisme se voit fragilisé, avec un terrain qui devient propice aux infections virales.

Pour se soigner efficacement et limiter les risques de contamination, il est important de savoir les différencier. Notamment l'angine et le coronavirus, qui ont plusieurs symptômes en commun. Voici les principaux :

Fièvre

C'est une réaction normale du corps face à une infection. Elle est donc présente dans la plupart des infections virales, et ne permet pas de les différencier.

Maux de gorge

C'est le symptôme principal de l'angine. Mais des maux de gorge peuvent aussi être présents en cas d'autre infection, notamment au Covid-19.

Maux de tête

Comme pour la fièvre, les maux de tête sont souvent présents en cas d'infection virale, quelle qu'elle soit.

Toux

Plus présente en cas de Covid-19, la toux peut aussi faire son apparition dans le cas d'une angine.

Il existe quand même des différences entre l’angine, le plus souvent d’origine virale, et le Covid-19.

Même si les maux de gorge peuvent être présents en cas de Covid-19, ils sont plus spécifiques à l'angine, et surtout plus douloureux. Des maux de gorge très douloureux, et avec une présence de pus, doivent vous orienter vers une angine.

Perte de goût ou d'odorat

C'est un symptôme du Covid-19, même s'il n'est pas systématique. Il est en revanche absent du diagnostic de l'angine virale.

Courbatures

Les courbatures sont plus souvent en lien avec une infection au Covid qu'à l'angine. Attention cependant, car c'est aussi le symptôme principal de la grippe.

Il est important de noter que les symptômes peuvent varier, et que la meilleure façon d'avoir un diagnostic précis est de consulter un médecin.