Armée professionnelle, journée d’appel… Pourquoi la France avait-elle supprimé le service militaire obligatoire en 1997 ?

Selon certaines rumeurs, Emmanuel Macron pourrait annoncer dans les prochains jours l’instauration d’un service militaire volontaire. Pour rappel, depuis 1997, ce service n’est plus obligatoire en France, à la suite d’une loi défendue par le président de l’époque Jacques Chirac, préférant professionnaliser l’armée française.

Le 28 mai 1996, lors d’une allocution télévisée, le président Jacques Chirac annonçait son intention de mettre fin au service militaire obligatoire. Le 28 octobre 1997, à la suite d’un changement de majorité à l’Assemblée nationale, provoquée par une dissolution quelques mois auparavant, une loi promulguait officiellement «la suspension» de ce service, existant depuis le 5 septembre 1798, pour tous les hommes français âgés de 20 à 25 ans.

Témoignant sa volonté de professionnaliser son armée, l’État français a ainsi remplacé ce «rendez-vous citoyen» en une Journée d’appel de préparation à la défense (JAPD), également obligatoire. Celle-ci est devenue, en 2011 la «Journée défense et citoyenneté», pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans.

Un retour sous une nouvelle forme ?

Dans un contexte sur fond de guerre aux portes de l’Europe, Emmanuel Macron pourrait annoncer dans les prochains jours l'instauration d'un service militaire volontaire en France.

«Dans le monde où nous vivons fait d'incertitudes, d'une montée des tensions, si nous voulons véritablement être en sécurité, il faut dissuader l'autre de venir. La France doit continuer d'être une nation forte avec une armée forte mais avec aussi une capacité de sursaut collectif», a affirmé samedi le chef de l'État, en marge du G20 à Johannesburg, en Afrique du Sud.

Emmanuel Macron avait introduit cette idée de service volontaire le 13 juillet, devant un parterre de hauts gradés. Face à une Europe «mise en danger» par la «menace durable» de la Russie, «il faut une nation capable de tenir, d'être mobilisée», avait-il estimé. La durée envisagée de ce service volontaire serait de 10 mois et il serait rémunéré à hauteur de plusieurs centaines d'euros.

Les armées françaises comptent environ 200.000 militaires d'active et 47.000 réservistes, et doivent passer à respectivement 210.000 et 80.000 personnes en 2030. La mobilisation sur la base du volontariat d'une partie d'une classe d'âge pourrait servir à répondre aux besoins d'«acquérir la masse» nécessaire pour tenir dans la durée en cas de conflit, estimait cet été le général Pierre Schill, chef d'état-major de l'armée de Terre.