Crues : voici les 2 départements placés en vigilance orange ce mardi

Pour la journée du mardi 25 novembre, deux départements de l’Est de la France ont été placés en vigilance orange pour un risque de crues, selon les prévisions de Météo-France.

Une vigilance s’impose. Dans son bulletin de 16h de ce lundi 24 novembre, Météo-France a placé en vigilance orange deux départements de l’Est de la France en vigilance orange pour un risque de crues pour la journée de mardi.

Cette alerte concerne le Doubs et le Jura. Selon l’institut national de météorologie, «les précipitations prévues pour ce lundi et mardi seront également plus significatives, avec des intensités localement marquées sur le nord de la région Rhône-Alpes, le centre-ouest ainsi que sur le Pays basque dans la nuit de lundi à mardi. Cela devrait entraîner dans les 24 heures à venir des réactions hydrologiques des cours d'eau les plus sensibles de ces régions et notamment un passage en vigilance Orange du tronçon de la Loue».

©Vigicrues.gouv.fr

«A la suite du passage de cet épisode pluvieux durable suivant les secteurs jusqu'à lundi soir et une partie de la journée de mardi, les sols commencent à être saturés et des augmentations notables des niveaux d'eau avec des premiers débordements locaux sont attendus sur les rivières les plus sensibles de différents secteurs du territoire affectant en particulier le nord des Alpes, le Jura, les bassins du nord de la France, le centre-ouest, l'extrême sud-ouest et le nord du massif central», indique le site gouvernemental Vigicrues.

D'autres départements placés en vigilance jaune

Par conséquent, et compte tenu de cette situation, les niveaux du cours d’eau de la Loue «sont toujours en hausse avec des débordements plus généralisés dans les heures à venir», ce qui explique le passage en vigilance orange du Doubs et du Jura.

Dans le même temps, d’autres départements ont été placés en vigilance jaune, à savoir l’Aveyron, la Charente, la Charente-Maritime, la Corrèze, la Côte-d’Or, la Dordogne, la Drôme, la Gironde, l’Isère, le Lot, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Rhône, la Saône-et-Loire, la Savoie, ainsi que l’Yonne et le Territoire de Belfort.

Dans ces départements, «les premiers débordements localisés sont en cours pour certains et pour les autres, ils devraient se produire dans la nuit de lundi à mardi et demain mardi», peut-on lire sur le site gouvernemental Vigicrues.