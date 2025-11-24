Crues : voici les 5 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Cinq départements ont été placés en vigilance jaune pour des risques de crues par Météo-France pour la journée de ce lundi. De forts épisodes de pluie pourraient faire déborder les cours d'eau.

Prudence au bord des cours d'eau. La Corrèze, la Dordogne, le Lot, la Charente et la Charente-Maritime ont été placés en vigilance jaune pour un risque de crues pour la journée de ce lundi 24 novembre, par Météo-France.

De fortes pluies pourraient s'abattre sur ces départements et faire déborder les cours d'eau, la prudence est donc de mise.

©Météo-France

«Un épisode pluvieux d’origine océanique affecte dimanche une grande partie du pays et plus particulièrement une moitié ouest du territoire. Cet épisode pluvieux va se prolonger sur l'ensemble du territoire jusqu’en fin d'après-midi de lundi, avec des intensités localement marquées, tout en apportant des températures plus tempérées», indique Vigicrues.

«Lundi, compte tenu des nouvelles pluies prévues pour la journée, l'augmentation des niveaux sur les rivières en crue devrait se poursuivre jusqu'à la fin de la journée».