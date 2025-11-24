«Jusqu’à 277 euros versés à partir de ce lundi» : quels sont les 12 départements concernés par le chèque énergie 2025 ?

La campagne d'envoi automatique du chèque énergie arrive à son terme. Ainsi, les bénéficiaires des 12 derniers départements vont recevoir leur dû à partir de ce lundi.

Une bonne nouvelle à venir sur leur compte en banque. Alors qu'une bonne partie du pays a déjà reçu son chèque énergie, les bénéficiaires de 12 départements n'ont pas encore été crédités de leur dû. Ils le seront à partir de ce lundi.

En effet, les habitants des départements du Val-de-Marne, de la Seine-et-Marne, de l’Essonne, des Yvelines, des Hauts-de-Seine et de Paris, ainsi que ceux du Rhône, de la Savoie, de la Haute-Savoie, de l’Ain, du Haut-Rhin et du reste de l’Isère, recevront leur chèque énergie entre ce lundi 24 et ce vendredi 28 novembre.

entre 48 euros et 277 euros

Pour rappel, le chèque énergie, généralisé en France depuis 2018, permet aux ménages les plus modestes de recevoir entre 48 euros et 277 euros pour les aider à payer les factures d’énergie de leur logement.

Les délais entre l’envoi et la réception du chèque sont compris entre 2 et 4 jours.