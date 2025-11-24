Météo : froid persistant, averses... Quel temps fera-t-il cette semaine ?

La dernière semaine du mois de novembre sera marquée par un froid persistant localement et une alternance entre épisodes pluvieux et passages ensoleillés. Voici les prévisions de Météo-France.

Une semaine contrastée. Après une première vague de froid ayant fait chuter les températures sur l'ensemble du territoire, le mercure devrait légèrement remonter sur l'Hexagone. La pluie devrait quant à elle tomber avec intermittence tout au long de la semaine.

En France, le week-end du 22 et 23 novembre verra d'importantes chutes de neige «blanchir les sols voire apporter localement quelques centimètres», comme l'anticipe Météo-France dans son dernier bulletin météorologique. Ce phénomène, combiné à des pluies verglaçantes, devrait même être à l'origine «d'une probabilité faible de vigilance orange». L'ensemble du quart Nord-Est du pays sera concerné. Dimanche, la neige devrait s'estomper face à une légère hausse des températures.

Des températures en légère hausse

Dans la continuité de ce dernier jour de la semaine précédente, lundi 24 novembre sera marqué par une stabilisation des maximales, toujours en deçà des normales de saison. Il devrait ainsi faire 13 °C à Marseille, 12 °C à Bordeaux, 8 °C à Rennes ou encore 7 °C à Paris, Strasbourg, Lille ou encore Lyon.

© Météo-France

Mardi et mercredi, la tendance va se poursuivre, avec une présence nuageuse importante sur l'ensemble du territoire français, excepté le front méditerranéen où les températures vont rester douces et le soleil continuera de briller. Le froid persistera néanmoins dans l'Est de la France, avec une maximale prévue à 2 °C à Bourg-Saint-Maurice, le mardi.

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Jeudi, le soleil pourrait gagner une grande partie du ciel français. Le trois quart sud du pays devrait se montrer lumineux. A l'inverse, c'est à l'extrême Nord de l'Hexagone que le mercure va grimper : 13 °C sont attendus à Cherbourg et même 14 °C à Brest.

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Le dernier week-end de novembre devrait être à l'image du onzième mois du calendrier : capricieux. Le samedi devrait ainsi laisser place à la grisaille dans une grande majorité des départements, les températures connaissant une légère hausse dans l'Est de la France.

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Pour terminer la semaine, une journée claire et ensoleillée est annoncée par Météo-France.

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Côté température, elles resteront assez stables : 13 °C à Nice, 10 °C à Rennes, 8 °C à Paris et Lille et 2 °C à Strasbourg.