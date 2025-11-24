Montée de l’islamisme : «Le port du voile est un symbole qui a été voulu et conçu par l'islamisme politique», lance Laurent Wauquiez

«Le port du voile est un symbole qui a été voulu et conçu par l'islamisme politique», a déclaré Laurent Wauquiez, ce lundi dans l'émission Punchline sur CNEWS. Le patron des députés LR à l'Assemblée nationale a déposé une proposition de loi en réaction à un sondage Ifop faisant état d'une intensification de la tentation islamiste chez les jeunes musulmans.