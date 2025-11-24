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Mort d'Elias : «C'est une affaire d'État, un État qui a failli à le protéger et à mettre hors d’état de nuire des délinquants multirécidivistes», lance Amaury Brelet

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«La justice n'a pas protégé Elias, nous savons qui l'a tué», a dénoncé sur CNEWS Stéphanie Bonhomme, la mère de l'adolescent tué à l'arme blanche à Paris par d'autres jeunes, alors qu'il rentrait d'un entraînement de football. Pour le journaliste Amaury Brelet, ce meurtre «est une affaire d’État, un État qui a failli à le protéger et à mettre hors d’état de nuire des délinquants multirécidivistes».

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