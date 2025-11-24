Neige-Verglas : voici les 4 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Météo-France a placé 4 départements de l'Hexagone en vigilance jaune neige-verglas pour la journée du lundi 24 novembre.
Les premiers flocons de neige ont fait leur apparition au cours du week-end et ils continueront de tomber par endroits ce lundi 24 novembre. En effet, Météo-France a placé 4 départements en vigilance jaune neige-verglas pour ce premier jour de la semaine.
Sont concernés : les Hautes-Alpes, l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie.
Les prévisionnistes annoncent notamment des «pluies abondantes sur versants ouest du relief, et de la neige à basse altitude dans les vallées alpines intérieures le matin».
Météo-France préconise la prudence ainsi que la prévoyance en cette période de grand froid, marquée par diverses vigilances à travers le pays.