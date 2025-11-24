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Orages : voici les 8 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Pour la journée de ce lundi 24 novembre, les prévisionnistes de Météo-France ont placé huit départements en vigilance jaune au risque d'orages. 

Le ciel risque de gronder ce lundi, notamment dans le sud de la France. En cause, les prévisionnistes de Météo-France ont placé huit départements en vigilance jaune au risque d'orages. 

Ainsi, les territoires concernés sont la Corse-du-Sud et la Haute-Corse, la Manche, le Finistère, la Charente-Maritime, la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantique. La vigilance est valable durant toute la journée.

De la pluie et de la neige attendue lundi 

De manière générale, la semaine commencera par un lundi pluvieux dans la majeure partie de l'Hexagone. Quelques éclaircies sont tout de même attendues dans la partie ouest du pays. «De la neige à basse altitude est annoncée dans les vallées alpines intérieures la nuit et le matin», a précisé Météo-France

Météo-Francevigilance météoorages

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